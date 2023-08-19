Як правильно зберігати продукти: чотири основні правила для господинь

UAportal підготував практичні поради для забезпечення безпеки та якості споживаних ними харчових продуктів. Господиням слід взяти на озброєння чотири прості правила.

Перевірка термінів придатності

Це гарантує, що люди не вживають у їжу прострочену чи зіпсовану їжу. Крім того, дуже важливо зберігати різні види продуктів окремо, щоб запобігти перехресному забрудненню.

Наприклад, сире м'ясо слід зберігати окремо від фруктів та овочів, щоб уникнути ризику бактеріального забруднення. Також рекомендується правильно закривати та маркувати всі харчові контейнери, щоб уникнути плутанини.

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Правильне охолодження

Температура холодильника повинна бути не вище 4°C, щоб уповільнити розвиток бактерій. Це стосується таких продуктів як молочні продукти, м'ясо та залишки їжі.

Важливо також регулярно чистити та впорядковувати холодильник, щоб запобігти накопиченню плісняви, бактерій та неприємних запахів. Крім того, слід пам'ятати про тривалість зберігання різних видів продуктів. Наприклад, залишки їжі слід споживати протягом 3-4 днів, щоб забезпечити свіжість та мінімізувати ризик харчових захворювань.

Зберігання сухих продуктів

Щоб запобігти появі шкідників, рекомендується зберігати такі вироби, як борошно, рис та крупа, у герметичних контейнерах. Це допоможе зберегти їхню якість і запобігти поглинанню вологи. Також краще зберігати ці продукти в прохолодному сухому місці, подалі від прямих сонячних променів.

Фрукти та овочі

Банани та яблука можна тримати при кімнатній температурі, тоді як ягоди та зелень слід класти в холодильник, щоб продовжити їхню свіжість. Крім того, бажано зберігати фрукти та овочі окремо, щоб запобігти виділенню газу етилену, який може спричинити передчасне дозрівання.

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