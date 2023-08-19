Как правильно хранить продукты: четыре основных правила для хозяек

UAportal подготовил практические советы для обеспечения безопасности и качества потребляемых ими продуктов питания. Хозяйкам следует взять на вооружение четыре простых правила.

Проверка сроков годности

Это гарантирует, что люди не употребляют в пищу просроченную или испорченную пищу. Кроме того, очень важно хранить различные виды продуктов отдельно, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Например, сырое мясо следует хранить отдельно от фруктов и овощей во избежание риска бактериального загрязнения. Также рекомендуется правильно закрывать и маркировать все пищевые контейнеры во избежание путаницы.

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Правильное охлаждение

Температура в холодильнике должна быть не выше 4°C, чтобы замедлить рост бактерий. Это касается таких продуктов как молочные продукты, мясо и остатки пищи.

Важно также регулярно чистить и упорядочивать холодильник, чтобы предотвратить накопление плесени, бактерий и неприятных запахов. Кроме того, следует помнить о продолжительности хранения разных видов продуктов. К примеру, остатки пищи следует потреблять в течение 3-4 дней, чтобы обеспечить свежесть и минимизировать риск пищевых заболеваний.

Хранение сухих продуктов

Чтобы предотвратить появление вредителей, рекомендуется хранить такие изделия, как мука, рис и крупа, в герметичных контейнерах. Это поможет сохранить их качество и предотвратить поглощение влаги. Также лучше хранить эти продукты в прохладном, сухом месте, подальше от прямых солнечных лучей.

Фрукты и овощи

Бананы и яблоки можно держать при комнатной температуре, тогда как ягоды и зелень следует класть в холодильник, чтобы продлить их свежесть. Кроме того, желательно сохранять фрукты и овощи отдельно, чтобы предотвратить выделение газа этилена, который может вызвать преждевременное созревание.

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