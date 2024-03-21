Як правильно поливати розсаду помідорів, щоб вона росла здоровою

Розсада томатів досить вередлива та швидко реагує на неправильний полив. При її вирощуванні важливо уникати зайвої вологи, щоб не спровокувати гниття коріння.

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Водночас, недостатній полив може ослабити рослини. Отже, як забезпечити томатам оптимальний догляд? Про всі тонкощі цієї справи розповів NV.

Як правильно вирощувати розсаду помідорів

Відразу після того, як ви висадили томатні насіння у ґрунт, утримайтеся від поливу до моменту, коли проклюнуться перші зелені паростки. Коли ви помітите молоду розсаду, зафіксуйте дату і здійсніть полив на п’ятий день після її появи. Нема потреби зволожувати ґрунт відразу після посіву.

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Процес пікірування

Зазвичай, перед тим як розсаду томатів пікірувати, проходить близько двох тижнів. Протягом цього часу рекомендується проводити полив не менше трьох разів, але можливо і частіше, залежно від стану ґрунту. Зрошення слід виконувати тільки після того, як побачите що ґрунт підсох. Під час пікірування важливо забезпечити розсаді достатнє зволоження.

Після пікірування

Після процедури пікірування, розсаді помідорів потрібен полив приблизно раз на тиждень. Якщо ви спостерігаєте, що протягом цього часу листя стає менш пружним, збільште частоту поливів. У випадку, коли ґрунт залишається вологим протягом усього тижня, додаткове зрошення не потрібне.

Раніше ми розповідали, які сорти помідорів обрати для відкритого ґрунту та ділились списком кращих.

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