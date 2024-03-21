Как правильно поливать рассаду помидоров, чтобы она росла здоровой

Рассада томатов достаточно капризна и быстро реагирует на неправильный полив. При ее выращивании важно избегать излишней влаги, чтобы не спровоцировать гниение корней.

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В то же время недостаточный полив может ослабить растения. Итак, как обеспечить томатам оптимальный уход? Обо всех тонкостях этого дела рассказал NV.

Как правильно выращивать рассаду помидоров

Сразу после того, как вы высадили томатные семена в почву, воздержитесь от полива до момента, когда проклюнутся первые зеленые ростки. Когда вы заметите молодую рассаду, зафиксируйте дату и произведите полив на пятый день после ее появления. Нет необходимости увлажнять почву сразу после посева.

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Процесс пикирования

Обычно, прежде чем пикировать рассаду томатов, проходит около двух недель. В течение этого времени рекомендуется производить полив не менее трех раз, но возможно и чаще, в зависимости от состояния почвы. Орошение следует выполнять только после того, как увидите, что почва подсохла. При пикировании важно обеспечить рассаде достаточное увлажнение.

После пикирования

После процедуры пикирования, рассаде помидоров требуется полив примерно раз в неделю. Если вы наблюдаете, что в течение этого времени листья становятся менее упругими, увеличьте частоту поливов. В случае, когда почва остается влажной в течение всей недели, дополнительное орошение не требуется.

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