Як правильно розв'язувати конфлікти: корисні поради на всі випадки життя

На жаль, у суспільстві не всі знають норми поведінки та моралі, тим паче коли виникають складні та непередбачувані випадки. UAportal підготував 5 порад, які допоможуть розв’язувати конфлікти та знаходити спільну мову з нечемами.

Зберігайте спокій і витримку

Коли ви зіштовхуєтеся з неповагою або грубістю, важливо зберігати спокій і витримку. Якщо ви будете проявляти гнів чи роздратування, то це лише погіршить ситуацію й ускладнить пошук рішень. Зробіть глибокий вдих, порахуйте до десяти й нагадайте собі, що потрібно бути терплячим і холоднокровним.

Підбирайте слова з розумом

Замість того, щоб реагувати імпульсивно, знайдіть хвилинку, щоб мудро підібрати слова. Звертайтеся з повагою та впевненістю. Уникайте агресії, адже ваша мета – розв’язати проблему, а не вступити в словесну битву.

Відео дня

Співпереживайте й шукайте розуміння

Іноді люди поводяться грубо через власне розчарування або необізнаність. Замість того, щоб одразу бути агресивним у відповідь, спробуйте співпереживати й шукати розуміння. Ставте запитання, щоб прояснити точку зору співрозмовника, й активно вислуховуйте його проблеми. Виявляючи емпатію й шукаючи спільну мову, ви можете розрядити напругу й знайти спільне рішення.

Встановлюйте межі та відстоюйте свою позицію

Якщо хтось продовжує грубіянити або проявляти до вас неповагу, попри ваші зусилля розв’язати ситуацію, можливо, необхідно твердо, але з гідністю відстоювати свої кордони. Донесіть до нечеми, що його поведінка неприйнятна й що ви очікуєте від нього поваги.

Зосередьтеся на рішеннях, а не на аргументах

Суперечки дуже рідко призводять до вирішення конфлікту. Замість цього, зосередьтеся на пошуку розв’язання основної проблеми. Підтримуйте конструктивну розмову, пропонуючи альтернативи або компроміси.

Раніше, UaPortal поділився, як стати успішним та багатим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!