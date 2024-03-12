Як правильно сказати українською 'рукоятка': є чотири варіанти

Українська мова багата на слова, що позначають частини виробів або інструментів, що призначені для тримання рукою при роботі. Термін "рукоятка" це русизм, тому від його вживання краще відмовитись.

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Тим більше варто зазначити, що існують власні українські назви для цієї частини виробу. Відомий мовознавець Тарас Береза у своєму словнику "Скажи мені українською" пропонує чотири альтернативи згаданому слову, повідомляє "Читомо".

Хоча в тлумачному словнику міситься слово "рукоятка" з аналогічним значенням до російської мови, його використання було поширеним переважно в період СРСР. Сучасні мовознавці радять віддати перевагу більш автентичним відповідникам.

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Тарас Береза радить обирати між чотирма варіантами, щоб уникнути вживання "рукоятки". Він пропонує такі українські замінники:

руків’я;

держално;

держальце;

держак.

Також слід зазначити, що слово "ручка" часто використовується в аналогічному контексті, але через його численні значення, вищезгадані терміни є більш точними у даній ситуації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно перекласти "вы правы" українською. Мовознавець назвав поширену помилку.

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