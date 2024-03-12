Как правильно сказать на украинском 'рукоятка': есть четыре варианта

Украинский язык богат словами, обозначающими части изделий или инструментов, предназначенных для держания рукой при работе. Термин "рукоятка" это русизм, поэтому от его употребления лучше отказаться.

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Тем более, стоит отметить, что существуют собственные украинские названия для этой части изделия. Известный языковед Тарас Береза в своем словаре "Скажи мені українською" (укр.) предлагает четыре альтернативы упомянутому слову, сообщает "Читомо".

Хотя в толковом словаре есть слово "рукоятка" с аналогичным значением к русскому языку, его использование было распространено преимущественно в период СССР. Современные языковеды советуют предпочесть более аутентичные соответствия.

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Тарас Береза советует выбирать между четырьмя вариантами, чтобы избежать употребления "рукоятки". Он предлагает следующие украинские аналоги:

руків’я;

держално;

держальце;

держак.

Также следует отметить, что слово "ручка" часто используется в аналогичном контексте, но из-за его многочисленных значений вышеупомянутые термины являются более точными в данной ситуации.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно перевести "вы правы" на украинский язык. Языковед назвал распространенную ошибку.

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