Як правильно складати одяг у шафу: поради для холостяків

UAportal підготував поради для холостяків, як скласти одяг у шафу. Вони допоможуть правильно розпорядитися простором та прискорять пошук потрібних речей у майбутньому.

1 порада

Обов'язково вішайте сорочки та штани, які потребують прасування. Це заощадить час і енергію, коли ви збиратиметеся вранці.

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2 порада

Використовуйте взуттєві коробки або органайзери для шкарпеток, білизни, шарфів, шапок і т.д. Так вони не загубляться серед інших предметів одягу.

3 порада

Зрештою, використовуйте вертикальний простір, використовуючи багаторівневі вішалки. Це подвоїть обсяг зберігання, не займаючи багато місця.

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