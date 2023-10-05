Як правильно вкладати дитину спати: корисні лайфхаки

Укладання дітей спати може бути складним завданням для більшості мам. Здається, що саме тоді, коли настає час міцного нічного сну, діти раптом починають цікавитися переглядом мультфільмів, пити воду, ходити в туалет по кілька разів, шукати нескінченних обіймів і поцілунків.

Список причин їхнього небажання спати можна продовжувати і продовжувати, особливо це стосується дітей у віці півтора року і старше.

Однак ваша мета, як мами, полягає в тому, щоб налагодити режим відходу до сну і успішно вкласти дитину спати. Щоб допомогти вам у цьому, ми підготували низку рекомендацій, з яких ви можете вибрати те, що найбільше підходить вам і вашій дитині:

1. Налаштуйтеся на сон за півтори години до нього, вимкнувши всі електронні пристрої, такі як телевізор, комп'ютер та планшет. Це гарантує, що ваша дитина не дивитиметься мультфільми або не гратиме на телефоні.

2. Заохочуйте спільне читання або розглядання малюнків у книжці.

3. Залучайте дитину до спокійних занять, наприклад, до складання пазла або тихої гри, щоб відволікти її увагу від енергійних ігор і біганини.

4. Увімкніть тиху, заспокійливу фонову музику, яка супроводжує гру або читання. Також буде корисно, якщо інші члени сім'ї в цей час займатимуться спокійною діяльністю, наприклад, читанням.

5. Після завершення гігієнічних процедур перейдіть до спальні, яка повинна бути добре провітрена. Переконайтеся, що ліжко вже підготовлене до сну, а також увімкніть нічник або приглушену заспокійливу музику.

6. Перед сном розкажіть дитині коротку, тиху казку. Якщо дитині не подобається слухати казки або вона стає занадто активною під час розповіді, краще не використовувати їх як засіб для засинання.

7. Якщо ваша дитина заспокоюється, коли ви співаєте, тихо заспівайте їй колискову.

8. Багатьох немовлят заспокоює, коли мама кладе руку на їхній животик або спинку, створюючи відчуття близькості та безпеки. Однак, якщо ваша дитина починає гратися з вашою рукою, це може бути не найефективнішим способом засинання.

9. Уникайте будь-яких відволікаючих чинників під час вкладання дитини, наприклад, використання планшета, телефону або ноутбука. Пам'ятайте, що ви завжди зможете зайнятися цими справами, коли дитина засне.

10. Заохочуйте інших членів сім'ї зберігати спокій і тишу, коли вкладаєте дитину спати.

11. Якщо ви не впевнені, чи можна залишати дитину саму в спальні, щоб вона самостійно заснула, краще залишатися з нею.

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12. Встановіть послідовну процедуру відходу до сну, включно з денним сном, щоб допомогти дитині виробити регулярний графік сну. Намагайтеся дотримуватися цього режиму навіть у вихідні та святкові дні, щоб встановити стабільний режим сну.

13. Нарешті, забезпечте дитині активний день з прогулянками, рухливими іграми та руховою активністю. Втомлена дитина швидше засне, ніж та, яка провела пасивний день.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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