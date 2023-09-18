Як правильно заморожувати овочі та фрукти, щоб зберегти їхні вітаміни: 5 корисних порад

Якщо ви хочете зберегти сезонні харчі на зиму, але не знаєте, як це зробити, то не хвилюйтеся. UAportal зібрав 5 практичних порад, які допоможуть вам правильно заморожувати фрукти та овочі, щоб вони зберегли свою структуру та користь.

Підготуйте продукти перед замороженням

Спочатку вам потрібно ретельно помити всі продукти, щоб видалити з них будь-який бруд або пестициди. Далі очистьте фрукти та овочі від шкірки та наріжте їх на шматочки потрібного розміру. Харчі, які мають властивість змінювати колір, наприклад, яблука або груші, можна занурити в розчин лимонного соку й води, щоб запобігти цьому.

Окрім цього, овочі треба ошпарити, щоб зберегти їхній колір, текстуру та поживні речовини. Їх можна бланшувати, проварюючи протягом короткого проміжку часу, а потім перекласти на кригу, щоб зупинити процес приготування. Після цих етапів, ваші продукти готові до заморожування.

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Запакуйте фрукти та овочі правильно

Щоб запобігти висиханню та втраті вологи, використовуйте герметичні контейнери або пакети для заморожування. Важливо видалити якомога більше повітря з упакування, щоб зменшити ризик обмороження продуктів.

Кожен контейнер або пакет повинен бути промаркований назвою продукту й датою заморожування, аби відстежувати його свіжість. До того ж рекомендується розділити фрукти та овочі на менші порції, щоб потім вам було легше дістати потрібну кількість, не розморожуючи при цьому всю партію.

Обирайте для заморожування свіжі продукти

Бажано вибирати стиглі овочі та фрукти. Якщо можливо, продукти варто заморожувати одразу після того, як вони були зібрані або придбані. Це гарантує збереження максимальної поживної цінності. Не варто використовувати перезрілі або побиті харчі, оскільки вони можуть погано замерзнути й вплинути на якість інших фруктів та овочів у партії.

Правильно розморожуйте

Продукти потрібно повільно розморожувати в холодильнику. Таке поступове танення допомагає зберегти текстуру й смак продуктів.

Якщо потрібно пришвидшити процес, скористайтеся спеціальним режимом в мікрохвильовій печі або покладіть заморожені продукти в герметичний пакет і занурте його в холодну воду. Слід уникати розморожування при кімнатній температурі, оскільки це може призвести до розмноження бактерій.

Споживайте розморожені продукти одразу

Після розморожування, використовуйте фрукти та овочі якнайшвидше. Їх не можна заморожувати після того, як вони відтанули, оскільки це негативно вплине на їхню якість і придатність до вживання.

Будь-яку їжу слід зберігати в холодильнику та їсти протягом кількох днів. Необхідно завжди дотримуватися належних правил безпеки під час роботи з замороженими продуктами.

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