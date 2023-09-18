Как правильно замораживать овощи и фрукты, чтобы сохранить их витамины: 5 полезных советов

Если вы хотите сохранить сезонную еду на зиму, но не знаете, как это сделать, то не волнуйтесь. UAportal собрал пять практических советов, которые помогут вам правильно замораживать фрукты и овощи, чтобы они сохранили свою структуру и пользу.

Подготовьте продукты перед заморозкой

Сначала вам нужно тщательно помыть все продукты, чтобы удалить из них любую грязь или пестициды. Затем очистите фрукты и овощи от кожуры и нарежьте их на кусочки нужного размера. Пищевые свойства изменять цвет, например яблоки или груши, можно погрузить в раствор лимонного сока и воды, чтобы предотвратить это.

Кроме того, овощи нужно ошпарить, чтобы сохранить их цвет, текстуру и питательные вещества. Их можно бланшировать, проваривая в течение короткого промежутка времени, а затем переложить на лед, чтобы остановить процесс приготовления. После этих этапов, ваши продукты готовы к замораживанию.

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Упакуйте фрукты и овощи правильно

Во избежание высыхания и потери влаги используйте герметичные контейнеры или пакеты для замораживания. Важно удалить как можно больше воздуха из упаковки, чтобы уменьшить риск обморожения продуктов.

Каждый контейнер или пакет должны быть промаркированы названием продукта и датой замораживания, чтобы отслеживать его свежесть. К тому же, рекомендуется разделить фрукты и овощи на меньшие порции, чтобы потом вам было легче достать нужное количество, не размораживая при этом всю партию.

Выбирайте для замораживания свежие продукты

Желательно выбирать спелые овощи и фрукты. По возможности продукты следует замораживать сразу после того, как они были собраны или приобретены. Это гарантирует сохранение максимальной питательной ценности. Не следует использовать перезрелую или избитую пищу, поскольку она может плохо замерзнуть и повлиять на качество других фруктов и овощей в партии.

Правильно размораживайте

Продукты следует медленно размораживать в холодильнике. Такое постепенное таяние помогает сохранить текстуру и вкус продуктов.

Если необходимо ускорить процесс, воспользуйтесь специальным режимом в микроволновке или положите замороженные продукты в герметичный пакет и окуните его в холодную воду. Следует избегать размораживания при комнатной температуре, поскольку это может привести к размножению бактерий.

Потребляйте размороженные продукты сразу

После размораживания используйте фрукты и овощи как можно быстрее. Их нельзя замораживать после того, как они оттаяли, поскольку это негативно повлияет на их качество и пригодность к употреблению.

Любую пищу следует хранить в холодильнике и есть в течение нескольких дней. Необходимо всегда соблюдать надлежащие правила безопасности при работе с замороженными продуктами.

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