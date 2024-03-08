Як запобігти швидкому зношуванню нових джинсів: три дієві поради

Джинси – це повсякденні штани, які можуть стати частиною як неформального, так і офіційного образу. Їхня здатність адаптуватися до різних ситуацій робить їх незамінними: можна вирушити на ранкову зустріч, пообідати на пікніку, а потім відвідати вечірній захід, не змінюючи свій вигляд. Ця універсальність забезпечила джинсам любов і популярність серед широкого кола споживачів.

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Щоб ваші джинси служили вам вірою і правдою якомога довше, ключовим є правильний догляд за ними. На щастя, цей процес є досить простим і не вимагає особливих зусиль. UAportal розповідає вам, як правильно доглядати за джинсами, щоб вони прослужили вам якомога довше.

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Як доглядати за джинсами, щоб запобігти їх швидкому протиранню

Як носити

Рекомендується використовувати ремінь з джинсами, що допомагає уникнути небажаного тертя та зберегти форму тканини у верхній частині штанів та в області стегон.

Як краще прати

Прання джинсів має виконуватись у холодній воді, з використанням делікатного режиму пральної машини та рідкого порошку. Щоб зберегти якість джинсів, необхідно уникати частого прання.

Як сушити

Для сушіння джинсів після прання ідеально підходить свіже повітря, однак слід уникати впливу сонячних променів, щоб запобігти швидкому зношуванню матеріалу.

Нагадаємо, ми вже раніше писали, скільки прального порошку потрібно сипати у пральну машину.

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