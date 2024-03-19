Як приготувати ніжне сирне печиво, яке буде танути у роті
Сирне печиво – це більше, ніж просто солодощі, воно повертає до теплих спогадів про безтурботні дні дитинства. Його приємний запах та смак наповнюють серце щастям і затишком.
Ми разом з Телеграф поділимося з вами унікальним рецептом сирного печива. Воно вирізняється своєю легкістю у приготуванні, цікавою формою та чудовим смаком, який не залишить вас байдужими.
Необхідні інгредієнти:
- 200 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 1 яйце
- 200 г сиру
- 250 г борошна
- 1/2 ч. л. соди
- Ваніль за смаком
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Спосіб приготування:
- Збийте м’яке вершкове масло з цукром до отримання легкої, повітряної консистенції.
- Введіть в суміш яйце та повторно збийте.
- Сир включіть до масляно-цукрової маси, ретельно перемішайте.
- Борошно, просіяне разом з содою та ваніллю, поступово вмішуйте в сирну суміш до формування ніжного тіста.
- Обгорніть тісто у харчову плівку і помістіть у холодильник на півгодини.
- Розігрійте духовку до температури 180°C.
- Сформуйте з тіста невеликі кульки, розміром як волоський горіх, і розкладіть їх на деко, покрите пергаментом, злегка притиснувши їх долонею, щоб вийшли "поцілунки".
- Печіть протягом 15-20 хвилин до здобуття апетитного золотистого відтінку.
Додаткові поради:
- Щоб надати тісту особливого смаку, спробуйте додати в нього волоські горіхи, сушені ягоди чи шматочки цукатів.
- Для приготування кольорового печива, використовуйте харчові барвники, змішуючи їх з окремими порціями тіста.
- Сирне печиво ідеально доповнить ваш ранковий чай, ароматну каву чи свіже молоко.
Не бійтеся вносити свої експерименти в рецепт печива, додаючи улюблені інгредієнти та створюючи оригінальні форми.
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