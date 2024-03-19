Как приготовить нежное творожное печенье, которое будет таять во рту

Сырное печенье – это больше, чем просто сладости, возвращает к теплым воспоминаниям о беззаботных днях детства. Его приятный запах и вкус наполняют сердце счастьем и уютом.

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Мы вместе с Телеграфом поделимся с вами уникальным рецептом сырного печенья. Оно отличается своей легкостью в приготовлении, интересной формой и отличным вкусом, который не оставит вас равнодушным.

Необходимые ингредиенты:

200 г сливочного масла

100 г сахара

1 яйцо

200 г сыра

250 г муки

1/2 ч. л. соды

Ваниль по вкусу

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Способ приготовления:

Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до получения легкой воздушной консистенции. Введите яйцо в смесь и повторно взбейте. Сыр включите в масляно-сахарную массу, тщательно перемешайте. Муку, просеянную вместе с содой и ванилью, постепенно вмешивайте в сырную смесь до формирования нежного теста. Оберните тесто в пищевую пленку и поместите в холодильник на полчаса. Разогрейте духовку до 180°C. Сформируйте из теста небольшие шарики, размером как грецкий орех, и разложите их на противень, покрытый пергаментом, слегка прижав их ладонью, чтобы получились "поцелуи". Жарьте в течение 15-20 минут до получения аппетитного золотистого оттенка.

Дополнительные советы:

Чтобы придать тесту особый вкус, попробуйте добавить в него грецкие орехи, сушеные ягоды или кусочки цукатов.

Для приготовления цветного печенья используйте пищевые красители, смешивая их с отдельными порциями теста.

Сырное печенье идеально дополнит ваш утренний чай, ароматный кофе или свежее молоко.

Не бойтесь вносить свои эксперименты в рецепт печенья, добавляя любимые ингредиенты и создавая оригинальные формы.

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