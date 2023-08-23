Невероятно нежное и со сливочным ароматом: как приготовить слоеное творожное печенье

Предлагаем приготовить невероятно вкусное слоистое печенье с кисломолочным творогом. В этом рецепте отмечается необыкновенная нежность и волшебный сливочный аромат.

Рецептом слоистого печенья с кисломолочным сыром поделились в Shuba. Отмечали, что печенье просто и быстро готовится.

Для достижения идеального вкуса нужно, чтобы творог был 9%, не зернистым и не сухим, но и не мокрым. Сливочное масло и творог должны быть одинаковой комнатной температуры.

Ингредиенты, вам понадобится:

Сыр кисломолочный 9% – 200 г.

Масло сливочное 73% – 100 г.

Мука пшеничная – 150 г.

Разрыхлитель – 1 ч. ложка.

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Сахар – 4 ст. ложки.

Сахар ванильный – 1 ч. ложка.

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Процесс приготовления печенья начинается со взбивания сливочного масла с кисломолочным сыром. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. По рецепту тесто нужно собрать в шар, обернуть пленкой и оставить в холодильнике на 30 минут.

Далее, затвердевшее тесто разделите пополам и раскатайте в пласт толщиной около 1 см. Посыпьте пласты смесью из сахара и ванильного сахара, наложите на сахар сахаром вверх и снова раскатайте до толщины 1 см.

Нарежьте тесто на кусочки или выбейте по форме, положите заготовки на застеленный бумагой для выпекания противень. Выпекайте печенье в предварительно разогретой духовке при 200 градусах в течение 10-15 минут.

Приятного аппетита!

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