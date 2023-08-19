Рецепт вареников с шелковицей без сахара
Учитывая, что шелковица сладкая, сахар в внутренность можно не класть. Рецептомподелился Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
500 г муки
250 мл молока
1 яйцо
1 ст.л. масла
½ ч.л. соли
250-300 г шелковицы
мед и сливочное масло для подачи
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Способ приготовления:
1. Для теста: посейте в миску муку, влейте туда молоко. Добавьте туда яйцо, добавьте масло и соль.
2. Перемешайте и вымешайте. Из теста сформуйте шар и оставьте отдохнуть на 15-20 минут.
3. Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,5-1 см и выдавите стаканом кружочка.
4. Сформируйте вареники.
5. В средней кастрюле вскипятите воду и варите вареники 5 минут.
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