Як приготувати солодкий десерт без яєць і тіста: простий рецепт пирога з манкою і сезонними фруктами

Пиріг може бути як з ягідною, так і з фруктовою начинкою та не потребує замішування тіста, тому цей рецепт дуже економить час. Також в ньому немає яєць, яких часто бракує в холодильнику, саме в той момент, коли хочеться щось спекти. Смак пирога схожий на випічку з пісочного тіста і дуже гарно поєднується з чаєм або кавою.

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Як приготувати пиріг з манкою та без замішування тіста

Інгредієнти

Яблука (будь-яка інша начинка за смаком) — 2 шт.

Борошно — 1 скл.

Манка — ½ скл.

Цукор — ½−1 скл.

Вершкове масло — 100 г

Розпушувач — ½ ч. л.

Сіль — дрібка

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Процес приготування

У великій мисці змішайте борошно, манку, цукор, сіль та розпушувач.

Очистіть яблука і потріть їх на великій тертці. Полийте їх трохи лимонним соком і, при бажанні, додайте трішки кориці.

Не потрібно віджимати сік з яблук для цього рецепту.

Покладіть пергамент на дно форми для випікання та змастіть її боки маслом.

Розподіліть готову суху суміш на три частини й висипте одну з них на підготовлену форму.

Шар суміші має бути тонким.

Зверху викладіть шар з половини натертих яблук.

Потім повторіть послідовність: суміш, яблука, суміш.

Наріжте масло тоненькими слайсами та розкладіть їх по верхньому шару суміші, щоб вони все покрили.

Нагрійте духовку до 180 градусів і запікайте пиріг 35−40 хвилин.

За бажанням, посипте готову випічку пудрою.

Приємного апетиту!

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