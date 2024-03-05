Как приготовить сладкий десерт без яиц и теста: простой рецепт пирога с манкой и сезонными фруктами

Пирог может быть как с ягодной, так и фруктовой начинкой и не требует замешивания теста, поэтому этот рецепт очень экономит время. Также в нем нет яиц, которых часто не хватает в холодильнике, именно в тот момент, когда хочется что-нибудь испечь. Вкус пирога похож на выпечку из песочного теста и очень хорошо сочетается с чаем или кофе.

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Как приготовить пирог с манкой и без замешивания теста

Ингредиенты

Яблоки (любая другая начинка по вкусу) – 2 шт.

Мука – 1 ст.

Манка - ½ стак.

Сахар – ½−1 стак.

Сливочное масло – 100 г

Разрыхлитель - ½ ч. л.

Соль - щепотка

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Процесс приготовления

В большой миске смешайте муку, манку, сахар, соль и разрыхлитель.

Очистите яблоки и потрите их на большой терке. Полейте их чуть-чуть лимонным соком и, при желании, добавьте немного корицы.

Не нужно отжимать яблоки для этого рецепта.

Положите пергамент на дно выпечки и смажьте ее бока маслом.

Распределите готовую сухую смесь на три части и высыпьте одну из них на подготовленную форму.

Слой смеси должен быть тонким.

Сверху выложите слой из половины натертых яблок.

Затем повторите последовательность: смесь, яблоки, смесь.

Нарежьте масло тоненькими слайсами и разложите их по верхнему слою смеси, чтоб они все покрыли.

Нагрейте духовку до 180 градусов и запекайте пирог 35-40 минут.

По желанию посыпьте готовую выпечку пудрой.

Приятного аппетита!

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