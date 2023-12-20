Як приготувати соковите та ароматне м'ясо: Поради

UAportal підготував вичерпну статтю про те, як приготувати соковите м'ясо. Приготуйтеся вразити своїх друзів та родину за допомогою цих перевірених методів.

Відео дня

Ніжність за допомогою маринадів

Маринування м'яса – ефективний спосіб зробити його більш м'яким. Жорсткі волокна м'яса розщеплюються кислотами, присутніми в маринадах, в результаті чого м'ясо стає більш ніжним і соковитим.

Для маринування м'яса можна змішувати різні інгредієнти, такі як оцет, цитрусовий сік, ананасовий сік, йогурт, соєвий соус. Якщо залишити м'ясо в маринаді щонайменше на 30 хвилин, або на ніч у холодильнику, воно вбере в себе ароматизатори та пом'якшувальні речовини, покращуючи його смак і ніжність.

Читайте також: Яке м'ясо краще вживати, свіже чи розморожене: дослідження

Використання молоточка для м'яса

Ще один спосіб розм'якшення м'яса – використання молоточка для м'яса. Текстурована поверхня молотка допомагає розбити жорсткі волокна, що призводить до більш ніжної текстури.

Для відбивання м'яса рекомендується покласти його між шарами поліетиленової плівки або вощеного паперу. Потрібно обережно відбивати м'ясо плоскою стороною молоточка. Слід бути обережним, щоб уникнути надмірної сили, яка може розірвати м'ясо.

Повільне приготування

Повільне приготування – це фантастичний метод отримання ніжного та соковитого м'яса. Метод передбачає приготування м'яса при низькій температурі протягом тривалого періоду, що дозволяє йому розщепитися і стати ніжним.

Нагадаємо, що UAportal зібрав три найкращі рецепти маринаду для курячого шашлику, які будуть смакувати всім.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!