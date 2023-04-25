Пальчики оближете: три найкращих маринади для шашлику з курки

Вже зовсім скоро стартує сезон шашликів, коли українці виїжджають на свіже повітря та проводять час з рідними та близькими. Попри те, що традиційно для шашлику заведено брати свинину, нерідко готують цю страву й з курки.

Для цього підходять курячі гомілки, стегенця, крильця і грудка. UAportal зібрав три найкращі рецепти маринаду для курячого шашлику, які будуть смакувати всім.

Для маринування молодого м'яса курки вистачить 30 хвилин. Інгредієнти у рецептах розраховані на 2 кг курячого м'яса.

Кефірний маринад

Такий варіант маринаду зробить курку особливо ніжною. Для нього знадобляться:

500 г ріпчастої цибулі;

зубчики часнику;

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3 столові ложки рослинної олії;

приправа для курки;

500 мл кефіру будь-якої жирності;

1 пучок петрушки.

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Спочатку потрібно порізати цибулю та часник, додати до курки та ретельно перемішати з рештою інгредієнтів. Далі варто зачекати близько 30 хвилин, прибрати зелень і готувати на мангалі, або решітці.

Соєво-імбирний маринад

Такий рецепт надасть курці приємну гостроту та цікавий посмак. Для нього потрібні:

5-6 зубчиків часнику;

шматочок свіжого імбиру;

150 мл соєвого соусу;

перець чорний, сіль, спеції на смак.

Очистіть імбир від шкірки та подрібніть разом з часником. Після цього потрібно змішати їх з соєвим соусом, спеціями, куркою і ретельно перемішати.

Медово-гірчичний маринад

Цей маринад дозволить отримати рум'яну скоринку, а також надасть курці солодкий посмак. Для нього знадобляться:

3-4 столові ложки меду;

2 столові ложки гірчиці;

4 столові ложки рослинної олії;

мелена паприка та коріандр на смак;

2 цибулини.

З’єднайте мед, гірчицю, масло, сіль, паприку і коріандр. Додайте нарізану кільцями цибулю і курку, ретельно перемішайте.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як замаринувати м'ясо для шашлику всього за 15 хвилин.

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