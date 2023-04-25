Пальчики оближете: три найкращих маринади для шашлику з курки
Вже зовсім скоро стартує сезон шашликів, коли українці виїжджають на свіже повітря та проводять час з рідними та близькими. Попри те, що традиційно для шашлику заведено брати свинину, нерідко готують цю страву й з курки.
Для цього підходять курячі гомілки, стегенця, крильця і грудка. UAportal зібрав три найкращі рецепти маринаду для курячого шашлику, які будуть смакувати всім.
Для маринування молодого м'яса курки вистачить 30 хвилин. Інгредієнти у рецептах розраховані на 2 кг курячого м'яса.
Кефірний маринад
Такий варіант маринаду зробить курку особливо ніжною. Для нього знадобляться:
- 500 г ріпчастої цибулі;
- зубчики часнику;
- 3 столові ложки рослинної олії;
- приправа для курки;
- 500 мл кефіру будь-якої жирності;
- 1 пучок петрушки.
Читайте також: Який маринад для шашлику зробить його соковитим і м’яким: поради з приготування
Спочатку потрібно порізати цибулю та часник, додати до курки та ретельно перемішати з рештою інгредієнтів. Далі варто зачекати близько 30 хвилин, прибрати зелень і готувати на мангалі, або решітці.
Соєво-імбирний маринад
Такий рецепт надасть курці приємну гостроту та цікавий посмак. Для нього потрібні:
- 5-6 зубчиків часнику;
- шматочок свіжого імбиру;
- 150 мл соєвого соусу;
- перець чорний, сіль, спеції на смак.
Очистіть імбир від шкірки та подрібніть разом з часником. Після цього потрібно змішати їх з соєвим соусом, спеціями, куркою і ретельно перемішати.
Медово-гірчичний маринад
Цей маринад дозволить отримати рум'яну скоринку, а також надасть курці солодкий посмак. Для нього знадобляться:
- 3-4 столові ложки меду;
- 2 столові ложки гірчиці;
- 4 столові ложки рослинної олії;
- мелена паприка та коріандр на смак;
- 2 цибулини.
З’єднайте мед, гірчицю, масло, сіль, паприку і коріандр. Додайте нарізану кільцями цибулю і курку, ретельно перемішайте.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як замаринувати м'ясо для шашлику всього за 15 хвилин.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!