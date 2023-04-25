Пальчики оближете: три лучших маринада для шашлыка из курицы

Уже совсем скоро стартует сезон шашлыков, когда украинцы выезжают на свежий воздух и проводят время с родными и близкими. Несмотря на то, что традиционно для шашлыка принято брать свинину, нередко готовят это блюдо и из курицы.

Для этого подходят куриные голени, окорочка, крылышки и комок. UAportal собрал три лучших рецепта маринада для куриного шашлыка, которые будут смаковать всем.

Для маринования молодого мяса курицы хватит 30 минут. Ингредиенты в рецептах рассчитаны на 2 кг куриного мяса.

Кефирный маринад

Такой вариант маринада сделает курицу особенно нежной. Для него понадобятся:

500 г репчатого лука;

зубчики чеснока;

3 столовых ложки растительного масла;

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приправа для курицы;

500 мл кефира любой жирности;

1 пучок петрушки.

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Сначала нужно порезать лук и чеснок, добавить в курицу и тщательно перемешать с остальными ингредиентами. Далее следует подождать около 30 минут, убрать зелень и готовить на мангале или решетке.

Соево-имбирный маринад

Такой рецепт придаст курильщикам приятную остроту и интересный вкус. Для него нужны:

5-6 зубчиков чеснока;

кусочек свежего имбиря;

150 мл соевого соуса;

перец черный, соль, специи по вкусу.

Очистите имбирь от кожуры и измельчите вместе с чесноком. После этого нужно смешать их с соевым соусом, специями, курицей и тщательно перемешать.

Медово-горчичный маринад

Этот маринад позволит получить румяную корочку, а также придаст курильщикам сладкий привкус. Для него понадобятся:

3-4 столовых ложки меда;

2 столовые ложки горчицы;

4 столовых ложки растительного масла;

молотая паприка и кориандр по вкусу;

2 луковицы.

Соедините мед, горчицу, масло, соль, паприку и кориандр. Добавьте нарезанный кольцами лук и курицу, тщательно перемешайте.

Напомним, ранее мы писали о том, как замариновать мясо для шашлыка всего за 15 минут.

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