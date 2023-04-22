Какой маринад для шашлыка сделает его сочным и мягким: советы по приготовлению

Вторая половина весны – время многих открытых мероприятий и вечеринок, где не обойтись без шашлыка. И если вы хотите, чтобы ваш шашлык получился мягкий и сочный, а вкусовые ощущения ошеломляющие, вы должны знать, как правильно замариновать мясо и как правильно его приготовить на мангале.

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В чем мариновать мясо на шашлык

Прежде всего, необходимо выбрать качественное мясо. Лучше всего для шашлыка подходят свинина, баранина и говядина. Перед тем, как замариновать мясо, его нужно тщательно вымыть и обсушить.

Теперь о мариновании. Это один из ключевых моментов приготовления шашлыка. Обычно замариновать мясо следует с помощью масла, лимонного сока, пряностей и других ингредиентов. Однако лучший способ замариновать мясо – это использовать йогурт. Йогурт имеет кислый вкус, который помогает мясу стать более мягким и сочным. К йогурту можно добавить чеснок, соль, перец, кориандр, паприку и другие пряности, чтобы добавить больше вкуса.

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Замаринуйте мясо в холодильнике на 4-6 часов или лучше – на ночь. Затем извлеките мясо из холодильника и дайте ему хорошо прогреться до комнатной температуры перед приготовлением.

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Как готовить шашлык на мангале

После того как мясо замариновалось, можно перейти к процессу приготовления шашлыка. Вот несколько полезных советов:

Перед началом приготовления нужно хорошо разогреть мангал. Огонь должен быть достаточно сильным, чтобы шашлык поджаривался быстро, а сохранил мягкость и сочность;

Мясо нужно разлагать на шампуры с определенным интервалом между кусочками, чтобы они не перекрывали друг друга. Это позволит равномерно прожаривать каждый кусочек со всех сторон;

Во время приготовления шашлыка необходимо свернуть его с правильной стороны. Первую сторону можно прожаривать около 5-7 минут, а затем перевернуть и продолжать готовку еще 5-7 минут. Если мясо очень толстое, можно дополнительно прожаривать каждую сторону еще 2-3 минуты;

После приготовления шашлыка нужно дать ему немного "отдохнуть" – лучше взять его из мангала и положить на тарелку или в миску с крышкой на 5-10 минут. В это время мясо стабилизируется, а соки равномерно распределятся по всему кусочку.

Напомним, ранее мы писали о том, как замариновать мясо для шашлыка всего за 15 минут.

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