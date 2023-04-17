Будете удивлены, что не делали так раньше: какие блюда можно готовить с жареным редисом

Редис – это популярный овощ, который часто используется в свежем виде в салатах или как вкусный дополнитель к блюдам. Однако мало кто знает, что редис также можно жарить, придавая ей новый, необычный вкус и текстуру. Особенно интересной получается жареная редиска с перцем чили, которая добавляет остроты и пикантности к этому уже самостоятельно внятному овощу.

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Рецепт салата из жареной редис и перца чили

Ингредиенты:

400 г редиса;

10 г перца чили;

1 столовая ложка сока лимона;

20 г сливочного масла 82,5%;

соль по вкусу.

Основной секрет успеха – правильно подобрать редис для жарки. Следует выбирать плотный по текстуре и сочный корнеплод без пустот внутри. Чтобы убедиться в этом, можно разрезать одну редис и попробовать ее по вкусу.

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Редис помойте, обсушите бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги. Отрежьте верхушки и нижнюю часть. Затем порежьте каждую редиску на 4 части. Перец чили мелко порежьте. Вы можете увеличить или уменьшить количество перца в зависимости от вашего вкуса. Если свежего перца нет, то можно использовать хлопья сушеного перца чили.

На сковороде растопите сливочное масло и выложите порезанную редис, добавьте порезанный перец и соль по вкусу. Желательно использовать соль мелкого помола, потому что она быстрее тает. Обжаривайте 2-3 минуты, помешивая. В конце приготовления добавьте 1 ст. л. лимонный сок. Сразу подавайте к столу.

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