Як самостійно вирівняти підлогу будинку: ефективні поради від майстрів

Ви втомилися ходити нерівною підлогою, яка, здається, нахиляється не в той бік? Вас засмучує, коли меблі хитаються або двері не зачиняються через нерівну підлогу? Якщо так, то ви не самотні.

Багато домовласників та професіоналів стикаються з проблемою нерівної підлоги. UAportal підготував практичне керівництво, яке допоможе вирівняти підлогу у житловому чи робочому просторі.

Оцініть підлогу

Першим кроком у вирівнюванні підлоги є оцінка масштабу проблеми. Пройдіться по кімнаті та зверніть увагу на будь-які помітні ухили чи провали. Використовуйте довгий спиртовий або лазерний рівень для отримання точних вимірів. Позначте високі та низькі місця на підлозі, щоб визначити ділянки, які потребують уваги.

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Якщо нерівності незначні, можливо, ви зможете усунути їх за допомогою простих рішень, таких як додавання прокладок або використання суміші, що самовирівнюється. Однак якщо підлога має значні проблеми, то можуть знадобитися масштабніші заходи, такі як ремонт конструкції або допомога професіоналів.

Зніміть існуюче покриття для підлоги

Перш ніж розпочати процес вирівнювання, необхідно зняти існуюче покриття для підлоги. Цей крок необхідний для забезпечення міцної та рівної основи для вирівнюючих матеріалів.

Залежно від типу покриття для підлоги вам можуть знадобитися такі інструменти, як щипці, скребки для підлоги або засоби для видалення клею. Не поспішайте і працюйте обережно, щоб не пошкодити основу підлоги.

Вирівняйте основу

Після видалення існуючого покриття для підлоги ви можете зосередитися на вирівнюванні основи. Якщо ви маєте справу з невеликими нерівностями, можна використовувати шайби, щоб вирівняти низькі ділянки. Помістіть шайби стратегічно під основу підлоги, доки вона не стане рівною.

Для більш значного вирівнювання підлоги можна використовувати суміш, що самовирівнюється. Цей універсальний матеріал простий у роботі та може дати відмінні результати. Виконуйте інструкції виробника, щоб правильно змішати суміш і рівномірно нанести її на основу. Використовуйте шпатель або скребок, щоб розподілити склад і розгладити його.

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Перевірте стабільність та відрегулюйте

Після нанесення вирівнюючих матеріалів дайте їм час для полімеризації та затвердіння відповідно до рекомендацій виробника. Коли підлога висохне, перевірте його стійкість, пройшовшись по ньому і помітивши нерівності, що залишилися. Якщо ви помітили ділянки, які вимагають коригування, повторіть процес вирівнювання в цих місцях.

Укладання нового покриття для підлоги

Як тільки ви досягли рівної поверхні, настав час укладати нове покриття для підлоги. Вибираєте ви паркет, ламінат, ковролін або плитку, обов'язково дотримуйтесь інструкцій виробника для правильного укладання. Слідкуйте за підтриманням підлоги під час укладання, щоб забезпечити рівний і довговічний результат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вимити підлогу, щоб вона блищала.

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