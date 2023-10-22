Як зробити красиві локони без плойки: розкриваємо секрети

Хочете досягти розкішних локонів без плойки? UAportal дізнався про різноманітні ефективні методи та техніки, які дозволять отримати приголомшливу зачіску без використання традиційної плойки.

Бігуді

Щоб накрутити волосся без плойки, можна використовувати бігуді. Почніть з того, що злегка змочіть волосся водою або лосьйоном для фіксації, щоб локони краще трималися. Потім розділіть волосся на невеликі пасма і накрутіть кожне пасмо на бігуді, починаючи з кінчиків і просуваючись вгору до коренів. Закріпіть бігуді, щоб волосся не вислизало, оскільки це забезпечить чіткішу форму локонів.

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Залиште бігуді на кілька годин або на ніч, щоб отримати більш тугі локони. Коли волосся висохне, обережно зніміть бігуді, розкручуючи їх у протилежному напрямку від того, як ви їх накручували, і проведіть пальцями по локонах, щоб розпушити їх для більш природного вигляду.

Косички

Ще один спосіб накрутити волосся без плойки – за допомогою косичок. Вологе волосся розділіть на кілька невеликих частин. Щільно заплетіть кожну частину, слідкуючи за тим, щоб не було вільних пасм. Залиште коси на ніч або на кілька годин, поки волосся повністю не висохне.

Обережно розплетіть їх, починаючи знизу і просуваючись догори. Проведіть пальцями по локонах, щоб розділити їх і надати зачісці більш м'якого та об'ємного вигляду.

Пучок

Інший спосіб накрутити волосся без плойки – "пучок зі шкарпеток". Почніть з того, що відріжте носок чистої шкарпетки і скрутіть його у формі пончика. Зберіть волосся у високий хвіст і вставте в нього шкарпетку у формі пончика, просунувши її до кінчиків.

Почніть накручувати волосся навколо шкарпетки, заправляючи кінці всередину. Коли шкарпетка буде повністю загорнута, закріпіть пучок шпильками. Залиште пучок зі шкарпеток на ніч або на кілька годин. Коли ви розпустите його, у вас вийдуть красиві локони.

Пов'язка

Можна досягти природних локонів без плойки за допомогою пов'язки на голову. Почніть зі злегка вологого волосся і одягніть на голову еластичну тканинну пов'язку. Візьміть невелику частину волосся і оберніть його навколо пов'язки, загорнувши кінці всередину.

Продовжуйте обертати пасма волосся навколо пов'язки, доки все волосся не буде надійно загорнуте. Залиште на ніч або на кілька годин, поки волосся повністю не висохне. Обережно розплутайте волосся з пов'язки, щоб отримати м'які та пружні локони.

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