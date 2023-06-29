Як зробити так, щоб аромат парфуму довше тримався влітку: п'ять корисних порад

Знайшовши ідеальний аромат, ви хочете, щоб він залишався на шкірі впродовж усього дня. Однак особливо неприємно влітку, коли духи швидше випаровуються, не залишаючи сліду від чудового запаху. UAportal підготував кілька порад, які допоможуть вашим духам витримати спеку і залишатися з вами весь день.

Вибирайте парфумовану воду замість туалетної води

Парфумована вода з більшою концентрацією ефірних олій зазвичай довше тримається на шкірі, порівняно з туалетною водою. Так ви забезпечите собі стійкіший аромат.

Зберігайте парфуми в прохолодному місці

Фахівці з парфумерії дають цікаву рекомендацію щодо збереження цілісності вашого аромату. Уникайте зберігання флаконів з парфумами під прямим сонячним промінням або в місцях, що схильні до надмірного нагрівання. Тепло може негативно вплинути на склад парфумів та зменшити їхню довговічність. Краще зберігайте їх в прохолодному та сухому місці. Наприклад, у ящику чи шафі.

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Продовжуйте термін ваших парфумів

Щоб продовжити термін ваших парфумів улітку, зберігайте їх в холодному місці. Наприклад, помістіть флакони в холодильник. Усупереч поширеній думці, низька температура не зашкодить рідині, а навпаки, допоможе довше зберегти аромат. Це особливо корисно для парфумів зі свіжими нотами цитруса, м'яти та бергамоту.

Зволожуйте для довговічності

Щоб продовжити життя аромату на шкірі, скористайтеся цим нехитрим лайфхаком. Перед нанесенням парфумів, зробіть собі легенький масаж на невеликій ділянці шкіри вазеліном або зволожувальним кремом. Густа консистенція створить бар'єр, який зафіксує аромат, що буде довше триматися протягом дня.

Поєднуйте з ароматичними лосьйонами для тіла

Щоб посилити аромат, використовуйте лосьйони для тіла, які доповнюють ваші парфуми. Лосьйони, які продаються в подарункових наборах або окремо, можуть стати економічною альтернативою парфумованій воді. Нанесення ароматизованого лосьйону для тіла після душу допоможе зміцнити аромат та продовжити його дію.

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