Как сделать так, чтобы аромат парфюма дольше держался летом: пять полезных советов

Найдя идеальный аромат, вы хотите, чтобы он оставался на коже в течение всего дня. Однако особенно неприятно летом, когда духи быстрее испаряющиеся, не оставляя следа от чудесного запаха. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут вашим духам выдержать жару и оставаться с вами весь день.

Выбирайте парфюмерную воду вместо туалетной воды

Парфюмерная вода с большей концентрацией эфирных масел обычно дольше держится на коже, сравнительно с туалетной водой. Так вы обеспечите себе более стойкий аромат.

Храните парфюмерию в прохладном месте

Специалисты по парфюмерии дают интересную рекомендацию относительно сохранения целостности вашего аромата. Избегайте хранения флаконов с парфюмерией под прямым солнечным лучом или в местах, которые склонны к чрезмерному нагреванию. Тепло может негативно повлиять на состав парфюмерии и уменьшить их долговечность. Лучше храните их в прохладном и сухом месте. Например, в ящике или шкафу.

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Продолжайте срок вашей парфюмерии

Чтобы продлить срок вашей парфюмерии летом, храните их в холодном месте. Например, поместите флаконы в холодильник. Вопреки распространенному мнению, низкая температура не навредит жидкости, а наоборот, поможет дольше сохранить аромат. Это особенно полезно для парфюмерии со свежими нотами цитруса, мяты и бергамоту.

Увлажняйте для долговечности

Чтобы продлить жизнь аромата на коже, воспользуйтесь этим нехитрым лайфхаком. Перед нанесением парфюмерии, сделайте себе легенький массаж на небольшом участке кожи вазелином или увлажнительным кремом. Густая консистенция создаст барьер, который зафиксирует аромат и будет дольше держаться на протяжении дня.

Сочетайте с ароматическими лосьонами для тела

Чтобы усилить аромат, используйте лосьоны для тела, которые дополняют вашу парфюмерию. Лосьоны, которые продаются в подарочных наборах или отдельно, могут стать экономической альтернативой парфюмерной воде. Нанесение ароматизированного лосьона для тела после душа поможет укрепить аромат и продолжить его действие.

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