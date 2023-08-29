Як зберегти довкілля: три прості дії, які може робити кожен

Нині дуже важливо перейти до "зеленого" способу життя, аби покращити довкілля та запобігти, ймовірним, катастрофічним наслідкам людської недбалості. UAportal підготував 3 екологічні поради, які допоможуть вам формувати корисні звички та змінюватися на краще.

Зменшуйте, використовуйте повторно, переробляйте

Впроваджуючи ці три принципи в повсякденному житті, ви зможете значно мінімізувати свій вуглецевий слід. Спочатку скоротіть споживання одноразових предметів, таких як поліетиленові пакети, пляшки для води та соломинки. Натомість обирайте багаторазові альтернативи, наприклад, тканинні сумки, пляшки з нержавіючої сталі та бамбукові соломинки.

Окрім цього, намагайтеся повторно використовувати предмети, коли це можливо. Наприклад, старі банки для зберігання, клаптики паперу для нотаток і т. д. Непотрібний одяг чи предмети побуту віддавайте на благодійність або продавайте.

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Якщо ви вирішили віддавати речі на перероблювання, то переконайтеся, що матеріали, які можуть бути перетворені на нові продукти, належним чином переробляються. Ознайомтеся з правилами переробки та почніть сортувати сміття.

Заощаджуйте енергію

Збереження енергії корисне не лише для довкілля, а й для гаманця. Спочатку перейдіть на енергоефективні лампочки, які споживають менше електроенергії та мають довший термін служби. Не забувайте вимикати світло та витягати з розетки електронні пристрої, коли вони не працюють.

Використовуйте природне світло, коли це можливо. Окрім цього, ви можете придбати спеціальні пристрої, які автоматично вимикають електропостачання пристроям, що перебувають у режимі очікування.

Переходьте на екологічно чистий транспорт

Транспорт є значним джерелом викидів парникових газів. Якщо ви оберете екологічні способи пересування, то сприятимете зменшенню забруднення повітря та збереженню енергії. Ходіть пішки або катайтеся на велосипеді на короткі відстані замість того, щоб покладатися на моторизовані транспортні засоби. Це не тільки принесе користь довкіллю, але й покращить ваше здоров'я та самопочуття.

Якщо ходити пішки або їздити на велосипеді неможливо, скористайтеся громадським транспортом, наприклад, автобусами або потягами. Спільне користування автомобілем з колегами або друзями – це ще один чудовий спосіб зменшити кількість транспортних засобів на дорогах. Якщо у вас є автомобіль, регулярно проходьте технічне обслуговування, щоб оптимізувати ефективність використання палива.

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