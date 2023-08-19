Чотири натуральні засоби, які врятують город та сад від слимаків

Ефективним способом боротьби зі слимаками на городі чи в саду є збирання. Але це займає багато часу, тому варто вдатися до більш дієвим способів.

UAportal пропонує використовувати чотири натуральні засоби у боротьбі з небажаними слимаками. Ці екологічні продукти захистять врожай від атаки цих шкідників та не зіпсують його.

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1. Пахучі терпкі рослини. Равлики та слимаки ненавидять часник, розмарин, цибулю, лаванду, щавель, тому їх можна посадити між рядками на городі. Їхній запах відлякає цих шкідників та змусить триматися якомога далі.

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2. Пастки з напоїв, які люблять слимаки. Вам знадобляться: кефір, пиво, компот, розчин з медом. Розлийте ці напої у плоскі тарілки, або вкопайте у землю деньця пластикових пляшок. Вранці знайдете чимало "гостей".

3. Шкірки грейпфрута або дині. Слимаки люблять такі ласощі і вони можуть стати приманкою, а шкідники зберуться під шкіркою.

4. Мокра гілка та капустяний листок, які треба покласти між рядками. На ранок ви побачите слимаків, які потрапили у цю пастку.

Раніше UAportal розповідав про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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