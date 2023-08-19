Четыре натуральных средства, которые спасут огород и сад от улиток

Эффективным способом борьбы со слизнями на огороде или в саду есть сбор. Но это занимает много времени, поэтому стоит прибегнуть к более действенным способам.

UAportal предлагает использовать четыре натуральных средства в борьбе с нежелательными улитками. Эти экологические продукты оградят урожай от атаки этих вредителей и не испортят его.

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1. Пахучие терпкие растения. Улитки и улитки ненавидят чеснок, розмарин, лук, лаванду, щавель, поэтому их можно посадить между строчками на огороде. Их запах отпугнет этих вредителей и заставит держаться подальше.

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2. Ловушки из напитков, которые любят улитки. Вам пригодятся: кефир, пиво, компот, раствор с медом. Разлейте эти напитки в плоские тарелки или вкопайте в землю деньки пластиковых бутылок. Утром найдете немало "гостей".

3. Кожи грейпфрута или дыни. Улитки любят такое лакомство и оно может стать приманкой, а вредители соберутся под кожурой.

4. Мокрая ветка и капустный лист, которые нужно положить между строк. Наутро вы увидите улиток, попавших в эту ловушку.

Ранее UAportal рассказывал о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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