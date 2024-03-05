Як прати речі, щоб вони не зношувались: корисні поради

Щоб ваш одяг не втрачав свого зовнішнього вигляду, потрібно прати його правильно. Професійний стиліст Анастасія Мальцева поділилася кількома корисними рекомендаціями, які допоможуть продовжити життя ваших речей.

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Правило 1

Сортувати біле від кольорового — це звичайна річ, але чи не доводилося вам витягати з пральної машини колись білу, а тепер рожеву сорочку?

Правило 2

40 градусів, 400 обертів. Запишіть собі, як формулу. Це режим для звичайного прання. Високі температури та оберти руйнують волокна і саме так речі сідають, кошлатяться і деформуються.

Правило 3

Не ігноруйте швидкий режим та окремі режими для вовни та шовку — це також збереже одяг. Крім того, якщо на вашій футболці немає плям і ви хочете її просто освіжити — 20 хвилин прання буде достатньо!

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Правило 4

Не хочете прати светри руками? Тоді після делікатного режиму машинки — без віджиму — покладіть светр на рушник, згорніть його ковбаскою та дайте тканині увібрати надлишок вологи, потім светр покладіть на рівній поверхні якнайдалі від джерел тепла до того часу, поки він повністю не висохне.

Правило 5

Плісировані речі періть на делікатному режимі без віджиму і висушіть на вішалці — так складки збережуться довше.

Правило 6

Рідкі пральні засоби: вони легше виводяться. І улюбленого гелю достатньо 1/3-1/2 ковпачка. Цілий можна використовувати тільки для постільної білизни й тільки її можна прати на найвищій температурі та обертах.

Правило 7

І нарешті: купіть собі мішечок для прання. Все, що може зачіпатись, наприклад, бюстгальтери, періть в ньому. Так само кросівки та делікатні тканини, наприклад, сатин. Ну і все перелічене не кидаємо, звичайно, разом в один барабан.

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