Как стирать вещи, чтобы они не изнашивались: полезные советы

Чтобы ваша одежда не теряла своего внешнего вида, нужно стирать ее правильно. Профессиональный стилист Анастасия Мальцева поделилась несколькими полезными рекомендациями, которые помогут продлить жизнь ваших вещей.

Видео дня

Правило 1

Сортировать белое от цветного — это обычная вещь, но не приходилось ли вам вытаскивать из стиральной машины раньше белую, а теперь розовую рубашку?

Правило 2

40 градусов, 400 оборотов. Запишите себе как формулу. Это режим для обычной стирки. Высокие температуры и обороты разрушают волокна и именно так вещи садятся и деформируются.

Правило 3

Не игнорируйте быстрый режим и отдельные режимы для шерсти и шелка – это также сохранит одежду. Кроме того, если на вашей футболке нет пятен и вы хотите ее просто освежить – 20 минут стирки будет достаточно!

Читайте также: Как удалить пятна от духов из одежды

Правило 4

Не хотите стирать свитера руками? Тогда после деликатного режима машинки – без отжима – положите свитер на полотенце, сверните его колбаской и дайте ткани впитать избыток влаги, затем свитер положите на ровной поверхности подальше от источников тепла до тех пор, пока он полностью не высохнет.

Правило 5

Плиссированные вещи стирайте на деликатном режиме без отжима и высушите на вешалке – так складки сохранятся дольше.

Правило 6

Жидкие стиральные средства они легче выводятся. И любимого геля достаточно 1/3-1/2 колпачка. Целый можно использовать только для постельного белья и только его можно стирать при высокой температуре и оборотах.

Правило 7

И наконец: купите себе мешочек для стирки. Все, что может порваться, например, бюстгальтеры, стирайте в нем. Так же кроссовки и деликатные ткани, например сатин. Ну и все перечисленное не бросаем, конечно, вместе в один барабан.

Напомним, ранее мы рассказывали, как спасти растянутый воротник кофты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!