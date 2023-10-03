Як зменшити кількість пилу у квартирі: перевірені способи

Накопичення пилу може бути поширеною проблемою, яка негативно впливає на чистоту і загальний комфорт житлового простору. UAportal підготував цю інформацію, щоб надати цінні поради щодо зменшення пилу у квартирі.

Регулярно витирайте пил і пилососьте

Витирайте пил з поверхонь і пилососьте підлогу принаймні раз на тиждень. Використовуйте серветку з мікрофібри або вологу ганчірку, щоб захопити частинки пилу, а не розкидати їх навколо. Під час прибирання використовуйте пилосос з НЕРА-фільтром, що дозволяє ефективно збирати навіть найдрібніші частинки пилу.

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Тримайте вікна зачиненими

Це запобігає потраплянню пилу в житловий простір і його осіданню на поверхнях. Якщо ж необхідно провітрювати приміщення, подумайте про використання очищувача повітря з HEPA-фільтром, який вловлює частинки пилу.

Використовуйте килимки та підставки для взуття

Крім того, використовуйте підставку для взуття біля входу, щоб спонукати мешканців знімати взуття перед тим, як увійти. Це значно зменшить кількість пилу, що потрапляє у ваш житловий простір.

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Регулярно періть постільну білизну

Прати потрібно щонайменше раз на тиждень у гарячій воді, аби ефективно знищити пилових кліщів та алергени. Подумайте про використання гіпоалергенних постільних матеріалів, щоб додатково зменшити кількість пилу у вашій спальні.

Підтримуйте належний рівень вологості

У суху пору року використовуйте зволожувач повітря, щоб підвищити рівень вологості в приміщенні. Старайтеся підтримувати рівень вологості від 40% до 50%, аби запобігти надмірному накопиченню пилу.

Раніше ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

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