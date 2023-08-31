Як впорядкувати свої речі в гардеробі: корисні лайфхаки, які полегшать життя

Ви дуже довго вибираєте зранку одяг? Ви щоразу не можете віднайти необхідну річ? Вас дратує неорганізованість та безлад у шафі? UAportal розповів про 10 модних лайфхаків, які допоможуть впоратися зі щоденними клопотами, що пов’язані зі стилем та модою.

Ефективно організуйте шафу

Через хаос у шафі, досить-таки важко швидко знайти потрібне вбрання. Щоб розв’язати цю проблему, наведіть лад у своєму гардеробі й позбудьтеся речей, яких ви більше не одягаєте. Потім організуйте вбрання за категоріями. Наприклад, верхній, нижній одяг, сукні тощо. Усередині кожної категорії розкладіть його за кольором або стилем. Це полегшить пошук конкретних речей і дозволить легко створювати стильні образи.

Відео дня

Подовжуйте термін служби взуття

Щоб взуття служило вам довго, за ним потрібно дбати. Для цього необхідно регулярно його змінювати. Носіння однієї й тієї ж пари щодня може призвести до швидкого зношування. Взуття слід регулярно чистити, використовуючи відповідні засоби, та зберігаючи в сухому прохолодному місці, щоб запобігти його пошкодженню.

Креативно використовуйте аксесуари

Аксесуари можуть доповнити будь-яке вбрання. Не бійтеся мислити нестандартно. Наприклад, використовуйте барвистий шарф як пояс або пов'язку на голову, або перепрофілюйте намисто як декоративний елемент на сумочці. Змішуючи та поєднуючи різні аксесуари, ви зможете створити унікальний та привабливий образ.

Видаляйте плями

Щоб відчистити плями від кави або вина, промокніть забруднення чистою тканиною або паперовим рушником. Потім обробіть це місце засобом для виведення плям або сумішшю з мила й води. Акуратно потріть забруднення й промийте його холодною водою. Повторюйте процес доти, доки пляма не зникне.

Запобігайте сплутуванню прикрас

Розплутування намиста й браслетів може зайняти багато часу. Щоб уникнути цього клопоту, зберігайте прикраси в окремих відділеннях або використовуйте невеликі мішечки. Окрім цього, ви можете протягнути намиста через соломинку й закріпити застібку. Це запобігатиме їхньому сплутуванню під час подорожі або зберігання.

Оживіть тьмяний одяг

З часом одяг може втратити свою яскравість і потьмяніти. Щоб повернути його колишній вигляд, спробуйте використати барвник для тканини. Виберіть відтінок, який відповідає оригінальному кольору, та дотримуйтесь інструкцій на упакованні.

Захищайте взуття від вологи

Гідроізоляція взуття дуже важлива, особливо в дощову пору року. Щоб захистити взуття від води, рівномірно нанесіть на потрібну поверхню спеціальний спрей або віск. Дайте йому час повністю висохнути.

Створіть капсульний гардероб

Капсульний гардероб – це набір основних предметів одягу, які можна поєднувати, щоб створити різні цікаві образи. Це допоможе спростити щоденні процедури перевдягання та зменшити втому від прийняття рішень. Обирайте універсальні речі, які можна носити у будь-яких випадках життя. Віддавайте перевагу нейтральним кольорам, які легко поєднуються з різними аксесуарами.

Правильно зберігайте сумки

Набивайте сумки папером або бульбашковою плівкою, щоб зберегти їхню форму. Тримайте сумки в чохлах, аби захистити їх від пилу та сонячних променів.

Ремонтуйте речі

Замість того, щоб викидати пошкоджений одяг, взуття чи аксесуари, відремонтуйте їх або знайдіть їм нове призначення. Пришийте ґудзик, якого не вистачає або додайте латки, щоб закрити невеликі дірки та продовжити термін служби улюблених речей. Проявіть креативність і перепрофілюйте старий одяг на нові аксесуари або предмети домашнього декору, щоб дати їм нове життя.

Раніше, UaPortal поділився, корисними лайфхаками, що допоможуть впорядкувати життя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!