Как упорядочить свои вещи в гардеробе: полезные лайфхаки, которые облегчат жизнь

Вы очень долго выбираете утром одежду? Вы каждый раз не можете найти необходимую вещь? Вас раздражает неорганизованность и беспорядок в шкафу? UAportal рассказал о 10 модных лайфхаках, которые помогут справиться с ежедневными хлопотами, связанными со стилем и модой.

Эффективно организуйте шкаф

Из-за хаоса в шкафу, довольно-таки трудно быстро найти нужный наряд. Чтобы решить эту проблему, наведите порядок в своем гардеробе и избавьтесь от вещей, которых вы больше не одеваете. Затем организуйте наряды по категориям. Например, верхняя, нижняя одежда, платья и т.д. Внутри каждой категории разложите его по цвету или стилю. Это облегчит поиск конкретных вещей и позволит легко создавать стильные образы.

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Удлиняйте срок службы обуви

Чтобы обувь служила вам долго, за нее нужно заботиться. Для этого необходимо его регулярно менять. Ношение одной и той же пары ежедневно может привести к быстрому износу. Обувь следует регулярно чистить, используя соответствующие средства, и хранить в сухом прохладном месте, чтобы предотвратить ее повреждение.

Креативно используйте аксессуары

Аксессуары могут дополнить любой наряд. Не бойтесь мыслить нестандартно. Например, используйте красочный шарф в качестве пояса или повязку на голову или перепрофилируйте ожерелье как декоративный элемент на сумочке. Смешивая и сочетая разные аксессуары, вы сможете создать уникальный и привлекательный образ.

Удаляйте пятна

Чтобы очистить пятна от кофе или вина, промокните загрязнение чистой тканью или бумажным полотенцем. Затем обработайте это место пятновыводителем или смесью из мыла и воды. Аккуратно потрите загрязнение и промойте холодной водой. Повторяйте процесс, пока пятно не исчезнет.

Предотвращайте спутывание украшений

Распутывание бусы и браслетов может занять много времени. Чтобы избежать этих хлопот, храните украшения в отдельных отделениях или используйте небольшие мешочки. Кроме этого, вы можете протянуть бусы через соломинку и закрепить застежку. Это предотвращает их спутывание во время путешествия или хранения.

Оживите тусклую одежду

Со временем одежда может потерять свою яркость и потускнеть. Чтобы вернуть его прежний вид, попробуйте использовать краситель для ткани. Выберите оттенок, соответствующий оригинальному цвету, и следуйте инструкциям на упаковке.

Защищайте обувь от влаги

Гидроизоляция обуви очень важна, особенно в дождливое время года. Чтобы защитить обувь от воды, нанесите равномерно на нужную поверхность специальный спрей или воск. Дайте ему время полностью высохнуть.

Создайте капсульный гардероб

Капсульный гардероб – набор основных предметов одежды, которые можно сочетать, чтобы создать различные интересные образы. Это поможет упростить ежедневные процедуры переодевания и уменьшить усталость от принятия решений. Выбирайте универсальные вещи, которые можно носить в любых случаях жизни. Предпочитайте нейтральные цвета, которые легко сочетаются с различными аксессуарами.

Правильно храните сумки

Набивайте сумки бумагой или пузырьковой пленкой, чтобы сохранить их форму. Держите сумки в чехлах, чтобы защитить их от пыли и солнечных лучей.

Ремонтируйте вещи

Вместо того, чтобы выбрасывать поврежденную одежду, обувь или аксессуары, отремонтируйте их или найдите им новое предназначение. Пришейте пуговицу, которой не хватает или добавьте заплаты, чтобы закрыть небольшие дыры и продлить срок службы любимых вещей. Проявите креативность и перепрофилируйте старую одежду на новые аксессуары или предметы домашнего декора, чтобы дать им новую жизнь.

Ранее, UaPortal поделился полезными лайфхаками, которые помогут упорядочить жизнь.

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