Як успішно виростити кактуси з насіння: шість простих кроків

Вирощування кактусів з насіння може бути цікавим і приємним заняттям. Завдяки своїм різноманітним формам і розмірам, вони можуть додати чарівності будь-якому приміщенню, особливо коли цвітуть яскравими квітами впродовж літніх місяців.

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Як висіяти кактуси:

Крок 1

Виберіть горщик з хорошим дренажем і наповніть його вологим, зернистим компостом, що добре пропускає воду. Злегка притисніть і вирівняйте поверхню. Рівномірно розсипте насіння кактусів по землі, намагаючись не висівати їх надто густо.

Крок 2

Посипте насіння тонким шаром компосту або дрібного гравію, покриваючи всю поверхню ґрунту. Поставте горщик у теплицю або на тепле підвіконня. Для збереження вологості накрийте горщик прозорим поліетиленовим пакетом.

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Крок 3

Через кілька тижнів почнуть з'являтися паростки. Як тільки вони проростуть, зніміть поліетиленовий пакет. Поливайте компост, коли він стане сухим, але не забувайте регулярно обприскувати поверхню водою, щоб підтримувати рівень вологи.

Крок 4

Наступної весни ваші саджанці будуть готові до пересадки. Обережно відокремте кактуси за допомогою виделки або ложки.

Крок 5

Частково наповніть невеликий горщик зернистим ґрунтом і обережно помістіть саджанець кактуса на місце. Використовуйте пінцет, щоб переконатися, що саджанець стоїть вертикально і не нахилений.

Крок 6

Засипте решту місця навколо рослини компостом і добре полийте. Якщо потрібно, додайте ще компосту і ложкою насипте гравій навколо основи саджанця. Поставте горщик на сонячне місце, наприклад, на підвіконня, і не забувайте пересаджувати за потреби.

Нагадаємо, серед великої різноманітності видів кактусів, є ті, які, за повір'ями, несуть собою негативну енергію і можуть приносити нещастя та невдачу, якщо їх тримати вдома.

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