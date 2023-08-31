Как успешно вырастить кактусы из семян: шесть простых шагов

Выращивание кактусов из семян может быть интересным и приятным занятием. Благодаря своим разнообразным формам и размерам, они могут добавить очарование любому помещению, особенно когда цветут яркими цветами в течение летних месяцев.

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Как высеять кактусы:

Шаг 1

Выберите горшок с хорошим дренажом и наполните его влажным, зернистым хорошо пропускающим воду компостом. Слегка прижмите и выровняйте поверхность. Равномерно рассыпьте семена кактусов по земле, стараясь не высевать их слишком густо.

Шаг 2

Посыпьте семена тонким слоем компоста или мелкого гравия, покрывая всю поверхность грунта. Поставьте горшок в теплицу или на теплый подоконник. Для сохранения влажности накройте горшок прозрачным полиэтиленовым пакетом.

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Шаг 3

Через несколько недель начнут появляться ростки. Как только они прорастут, снимите полиэтиленовый пакет. Поливайте компост, когда он станет сухим, но не забывайте регулярно опрыскивать поверхность водой, чтобы поддерживать уровень влаги.

Шаг 4

Следующей весной ваши саженцы будут готовы к пересадке. Аккуратно отделите кактусы с помощью вилки или ложки.

Шаг 5

Частично наполните небольшой горшок зернистой почвой и осторожно поместите саженец кактуса на место. Используйте пинцет, чтобы убедиться, что саженец стоит вертикально и не наклонен.

Шаг 6

Засыпьте остальное место вокруг растения компостом и хорошо полейте. Если нужно, добавьте еще компоста и ложкой насыпьте гравий вокруг основания саженца. Поставьте горшок на солнечное место, например на подоконник, и не забывайте пересаживать при необходимости.

Напомним, среди большого разнообразия видов кактусов есть те, которые, по поверьям, несут собой негативную энергию и могут приносить несчастье и неудачу, если их держать дома.

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