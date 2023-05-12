Приносят неудачу: можно ли держать кактусы дома и какие виды

Загадочные и экзотические кактусы всегда привлекают внимание своей неповторимой красотой и необычными формами. Они популярны растения для домашнего озеленения и известны своей способностью выживать в недостаточно благоприятных условиях.

Однако, среди большого разнообразия видов кактусов, есть те, которые, по поверьям, несут отрицательную энергию и могут приносить несчастье и неудачу, если их держать дома.

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Кактус Сан-Педро (Echinopsis pachanoi). Этот вид кактуса известен своими психоделическими свойствами и используется в разных обрядах и религиозных церемониях. Однако он связывается с отрицательными силами и энергиями, которые могут влиять на эмоциональное состояние человека. Поэтому лучше избегать содержания этого вида кактуса на дому; Кактус сагуаро (Carnegiea gigantea). Этот огромный и массивный кактус, характерный для пустынных регионов Северной Америки, тоже считается несчастливым для домашнего окружения. Он имеет большую историческую и культурную ценность для индейских племен, и его использование без серьезного отношения может вызвать негативные последствия; Кактус Черный Колючий (Mammillaria melanocentra). Этот вид кактуса, как и его заглавие указывает, имеет черную колючку и считается знаком несчастья. Он связывается со злыми силами и негативными событиями, поэтому лучше избегать содержания этого вида на дому, особенно в спальне или рабочем пространстве; Кактус Оксипеталум (Euphorbia obesa). Этот необычный вид кактуса имеет круглую форму и очень популярен среди коллекционеров растений. Однако, по поверьям, содержание Оксипеталума на дому может приносить финансовые трудности и проблемы со здоровьем. Этот вид лучше оставить вне домашнего пространства; Кактус иголкария (Gymnocalycium). Хотя этот вид кактуса имеет привлекательные цветы и здоровый облик, он связывается со злом и несчастьями. Его наличие в доме может вызвать негативные события и привести к неудаче. Если вы хотите иметь кактусы дома, лучше выбрать другие виды с хорошей энергетикой; Кактус Дьявола (Ferocactus). Этот вид кактуса имеет острые колючки и агрессивный вид. По поверьям, содержание Дьяволы дома может привести к конфликтам, злобе и неприятностям в семье. Если вы ищете покой и гармонию в своем жилище, лучше выбрать другие виды кактусов.

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