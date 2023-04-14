Як поводитися перед Плащаницею у Страсну п’ятницю: правила

Страсна п'ятниця є великим і важливим днем для вірян. Це день, коли згадують про смерть Ісуса Христа. Християни вшановують його жертву і складають пошану трагічній події, що відбулася майже 2000 років тому.

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Одним з найважливіших релігійних символів цього дня є Плащаниця. Це шматок тканини, на якому зображений Ісус Христос. Плащаниця символізує тіло Ісуса, яке було підняте з хреста та покладене до гробу.

В кінці вечірньої служби у Страсну п’ятниці виносять плащаницю. Священники тричі обносять її навколо храму скорботною процесією. Якщо священнослужитель один, то він сам несе плащаницю на своїх плечах і тримає її обома руками на голові, а інший її кінець за потреби тримають двоє старших братів.

Відео дня

Потім плащаницю заносять у храм, і починають читати канон про розп’яття Господнє та особливий чин відомий під назвою "Плач Пресвятої Богородиці". Далі – відпуст Вечірньої та поклоніння плащаниці вірян та духовенства.

Підходити до Плащаниці потрібно так:

Перед входом до церкви варто зупинитися на мить і помолитися, щоб збагнути значення цього дня та його символіки. У церкві перед Плащаницею слід молитись та вшановувати Христа. Ви можете звернутися до Плащаниці з молитвою за зцілення, мир та благодать. Перед Плащаницею слід проявляти повагу та тишу. Це не місце для розмов чи фотографування. Слід пам’ятати, що Плащаниця – це священний образ, перед яким слід зігнутися і зупинитися у молитві. Двічі перехрестіться, поцілуйте її, та перехрестіться третій, останній раз. Цілувати потрібно лише зображення рук та ніг. Цілувати лице Христа, Божої Матері чи святих – заборонено. Стоячи на колінах перед плащаницею двічі перехрестіться поцілуйте руки Спасителя, Святе Євангеліє, ноги, і ще раз перехрестіться. Дехто підходить до Плащаниці на колінах, хтось підходить і просто кланяється. По завершенні вшанування Плащаниці слід повернутися до свого місця та тихо стояти до закінчення служби.

Нагадаємо, ми вже писали що подарувати на Великдень своїм рідним.

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