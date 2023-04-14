Как вести себя перед Плащаницей в Страстную пятницу: правила

Страстная пятница является большим и важным днем для верующих. Это день, когда вспоминают о смерти Иисуса Христа. Христиане чтят его жертву и дают дань уважения трагическому событию, которое произошло почти 2000 лет назад.

Читайте также: Можно ли святить соль, нож и вино на Пасху.

Одним из важнейших религиозных символов в этот день является Плащаница. Это кусок ткани, на котором изображен Иисус Христос. Плащаница символизирует тело Иисуса, поднятое с креста и возложенное в гроб.

В конце вечерней службы в Страстную пятницу выносят плащаницу. Священники трижды обносят ее вокруг храма скорбной процессией. Если священнослужитель один, то он сам несет плащаницу на своих плечах и держит ее обеими руками на голове, а другой ее конец при необходимости держат двое старших братьев.

Видео дня

Затем плащаницу заносят в храм, и начинают читать канон о распятии Господнем и особый чин известный под названием "Плач Пресвятой Богородицы". Далее – отпуст Вечерней и поклонение плащанице верующих и духовенства.

Подходить к Плащанице нужно так:

Перед входом в церковь следует остановиться на миг и помолиться, чтобы понять значение этого дня и его символики. В церкви перед Плащаницей следует молиться и чествовать Христа. Вы можете обратиться к Плащанице с молитвой за исцеление, мир и благодать. Перед Плащаницей следует проявлять уважение и тишину. Это не место для разговоров или съемки. Следует помнить, что Плащаница – это священный образ, перед которым следует поклонится и остановиться в молитве. Дважды перекреститесь, поцелуйте ее и перекреститесь в третий, последний раз. Целовать нужно только изображение рук и ног. Целовать лицо Христа, Божией Матери или святых – запрещено. Стоя на коленях перед плащаницей дважды перекреститесь, поцелуйте руки Спасителя, Святое Евангелие, ноги, и еще раз перекреститесь. Кто-кто подходит к Плащанице на коленях, другие подходят и просто кланяются. По окончании почтения Плащаницы следует вернуться на свое место и тихо стоять до окончания службы.

Напомним, мы уже писали, что подарить на Пасху своим родным.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !