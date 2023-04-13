Что подарить на Пасху своим родным: пять лучших подарков

Уже скоро наступит важный праздник не только для верующих. На Пасху люди собираются в кругу родных и друзей, проводят время вместе.

Это отличное время, чтобы удивить своих близких приятными подарками. Потому предлагаем пять универсальных идей.

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Лучшие подарки на Пасху

1. Корзина со вкусненьким. На Пасху отличным подарком станет корзина со вкусной едой. Не обязательно там должны быть сладости, но и колбаски, сыр, куличи, пасхальные яйца и т.д. Такое лакомство точно будет по душе тем, кому вы его будете дарить.

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2. Цветы. Весна – пора красоты и добра, когда все расцветает и оживает. Поэтому как раз можно удивить своих родных красивыми цветами, которые украсят дом к празднику.

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3. Украшения. Такой подарок точно будет еще долго напоминать о вас. Ведь когда человек будет одевать серьги, браслеты или подвески, то будет помнить, от кого эта красота. Если хотите добавить подлинность, выбирайте украшения в стиле Пасхи и с элементами праздника в декоре (кулон с кроликом, цветочный браслет). Особенно актуальны будут изделия из бисера в украинских традициях.

4. Ароматические свечи. Найдите милую свечу с пасхальными мотивами, которая станет отличным дополнением к празднику. Ароматическая свеча будет напоминать о вас и создавать атмосферу уюта у нее дома.

5. Полотенца, скатерти и наволочки. Хороший домашний текстиль никогда не будет лишним и надолго останется у ваших родных.

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Напомним, что Пасху празднуют во многих странах мира, но в каждой своей традиции празднование этого праздника. UaPortal собрал информацию о пасхальных обычаях разных стран.

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