Страстная неделя: как правильно молиться о прощении грехов

У православных в скором времени начнется Страстная неделя. Он продлится с понедельника, 10 апреля, и закончится в канун Пасхи – в субботу, 15 апреля. У католиков Страстная седмица (страстный у церковников означает страдающий) уже началась, она продлится до 8 апреля включительно.

Страстная неделя считается временем напряженной подготовки к Пасхе. За неделю до праздника Воскресения Христова принято усиленно поститься и молиться. В неделю перед Пасхой верующие вспоминают "страсти Господни": измена Христа Иудеи, одиночество и молитва к кровавому поту в Гефсиманском саду, арест, несправедливое осуждение Христа на смерть, неустойчивость и даже отречение от него ближайших учеников, его крестный путь – путь с крестом спине на Голгофу, распятие, смерть на кресте, погребение Христа.

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Как говорят богословы, первые сорок дней Великого поста – время, когда мы идем навстречу Богу, а Страстная неделя, которая календарно отделяется от этих сорока дней субботой Лазаря и праздником Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), время, когда сам Бог идет навстречу нам.

В Страстную неделю церкви проводят богослужения, посещаемые верующими. Также в эти дни верующие читают Библию и молятся за прощение грехов дома.

Ежедневная молитва:

Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного.

Перед сном читают "Отче наш".

Ежедневные молитвы Страстной недели:

Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любви и тщеславия не дай мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царь, даруй мне зреть мои грехи и не осуждать брата моего, ибо благословен Ты во веки веков.

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Молитва к Господу Иисусу Распятому

На Кресте пригвожденный за ны, Иисусе Христе, Единородный Бога Отца Сыне,милости, любве и щедрот неисчерпаемая бездно!

Вем, яко грехов ради моих, от неизреченнаго человеколюбия,Кровь Твою пролияти на Кресте изволил еси, юже аз, недостойный и неблагодарный,доселе скверными моими делы попирах и ни во чтоже вменях.

Тем убо из глубины беззакония и нечистоты моея умныма очимана Распятаго Тя на Кресте Искупителя моего воззрев, со смирением и верою во глубину язв,Твоего милосердия исполненных, себе повергаю,грехов прощения и сквернаго жития моего исправления прося.

Милостив буди мне, Владыко и Судие мой, не отрини мя от лица Твоего,но всесильною Твоею рукою Сам мя к Тебе обрати и на путь истиннаго покаяния настави,да отныне положу спасения моего начало.

Божественными страданьми Твоими укроти моя плотския страсти;излиянною Твоею Кровию очисти моя душевныя скверны;распятием Твоим распни мя миру с соблазнами его и похотьми;Крестом Твоим огради мя от невидимых враг, ловящих душу мою.

Прободенныма рукама Твоима руце мои от всякаго неугоднаго Тебе дела воздержи.Пригвожденный плотию, пригвозди страху Твоему плоть мою,да уклонився от зла, творю благо пред Тобою.

Преклонивый главу Твою на Кресте, к земли смирения приклони вознесенную мою гордыню;венцем Твоим терновым огради моя ушеса, во еже не слышати кроме полезнаго;желчь устами вкусивый, положи хранение нечистым устом моим;отверстое копием имеяй сердце, сердце чисто во мне созижди;всеми Твоими язвами всего мя сладце в любовь Твою уязви,да Тебе, Господа моего, возлюблю всею душею,всем сердцем, всею крепостию и всем помышлением.

Даждь ми Себе странна и неимуща, где главы подклонити; даждь ми Себе Всеблагаго,избавляющаго душу мою от смерти; даждь мне Себе Всесладкаго,услаждающаго мя в скорбех и напастех Своею любовию,да Егоже первее ненавидех, прогневлях, от себе изгонях и ко Кресту пригвождах,сего ныне возлюблю, радуяся прииму и сладце Крест Его до конца жизни моея понесу.

Не даждь отселе, о всеблагий Искупителю мой, ни единой моей воле совершатися,понеже зла есть и непотребна, да не паки впаду в тяжкую работу царствовавшего во мне греха;но Твоя воля благая, спасти мя хотящая, да совершается во мне всегда, ейже мя вручая,Тебе, Распятаго Господа моего, умным очесем моего сердца представляю и молю из глубины души,да и в разлучении моем от бреннаго моего тела, Тебе Единаго на Кресте Твоем узрю,в руце мя защищения Своего приемлюша, и от воздушных духов злобы храняща, вселяюща же со грешники, покаянием Тебе благоугодившими. Аминь.

Молитвы в неделю:

Большой понедельник

Тропарь, глас 8-й: Вот жених придет на севере, и блаженный раб, который обратит дядю, а недостоин паны, который презирает его. Блуди, душа моя, не сном обремени, да не смерти преданна будешь и Царства вне затворишься, но ободряй: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицей помилуй нас.

Кондак, глас 8-й: Иаков рыдал Иосифа скитания и добрый сидел на колеснице, потому что царь уважаемый: ибо египтянине тогда сладким не потрудившись, прославляясь от Ведущего человеческого сердца и посылающего Венца нетленный.

Эксапостиларий: Спаситель, я вижу Твой украшенный чертог, но не имею достойной одежды, чтобы войти в него. Светоподаватель, просвети одежду души моей и спаси меня.

Большой вторник

Кондак, голос 2-й: Время, души, конца подумав и вырубание смоковницы испугавшись, данный тебе талант делай трудолюбиво, окаянная, бодрствую и зову: да не будем за пределами Христова.

Большая среда

Кондак, глас 4-й: Паче блудницы, Блаже, беззаконновав, слез тучи никакоже Тебе принесох: но молчанием моляся, припадаю Ти, любовию облобызая пречистеи Твои нозе: яко да оставление мне, яко Владыка, подаси долгов, зовущу Ти, Спасе: от скверных дел моих избави мя.

Большой четверг

Когда славные ученицы на условии ужина просвещались (просветлялись), тогда Иуда злочестивый, серебролюбием болел, омрачался (с ума сошел) и беззаконным судьям Тебе, Праведному Судию, изменяет. Выждь, поместий рачителя (сборщик), ради этого удушения употребив: беги несите души, Учителю так дерзки (беги от ненасытной души, видя, что потом она отважилась по отношению к Учителю). Что обо всех Благ, Господи, слава Тебе.

"Херувимская песня" и причастные стихи заменяются пением молитвы:

"Вечери Твои тайны сегодня, Сын Божий, причастника меня прими: не ибо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ты дам, как Иуда, но как разбойник исповедую Тебя: вспомни меня, Господи, в Царстве Твоем".

Большая пятница

Читаются отрывки из Евангелий, посвященные рассказу о последних днях жизни Христа:

от Матфея, глава 27;

от Марка, глава 15;

от Луки, глава 23;

от Иоанна, глава 19.

Тропарь, глас 4: Выкупил ты от клятвы законные Честной Твоей Кровию, на кресте пригвоздился, и копием прободся, бессмертие выточил ты человеком. Спаси наш, слава Тебе. Перевод: Выкупил Ты нас от проклятия закона драгоценной Своей Кровью: к Кресту прибит и копьем пронизан, Ты людям утек бессмертие. Спаситель наш, слава Тебе!

Кондак, глас 8: Нас ради Распятого, придите, все споем: Того видишь Мария на Дереве и глаголаше: если и распятие терпишь, Ты еси Сын и Бог Мой. Перевод: Придите, Распятого за нас споем. Ибо Мария увидела Его на Дереве и восклицала: "Хотя Ты и распятие испытаешь, Ты Сын и Бог мой".

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Большая суббота

Тропари: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благой Иосиф, сняв с крестного дерева пречистое Тело Твое, чистым полотном обвил и, помазав благовониями, положил в новом гробу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Когда Ты, Бессмертная Жизнь, смерть, тогда сиянием Своего Божества Ты убил ад; когда же Ты и умерших вывел из ада, все небесные силы восклицали: "Жизнедатель, Христе Бог наш, слава Тебе". И ныне и всегда и на веки веков. Аминь.

Ангел, представ перед женами-мироносицами при гробу, восклицал: "Миро пригодно для мертвых, Христос же явился чужим тлением".

Какие еще молитвы читать в течение Страстной недели дома?

Коми утренних и вечерних молитв можно читать псалмы царя Давида, а также великопостные молитвы: Великий покаянный канон святителя Андрея Критского (250 песен – тропарей, охватывающих события от грехопадения Адама и Евы до земной жизни Иисуса Христа) и молитву преподобного Ефра.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

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