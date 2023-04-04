Страсний тиждень: як правильно молитися за прощення гріхів

У православних незабаром почнеться Страсний тиждень. Він триватиме з понеділка, 10 квітня, та закінчиться у переддень Великодня – у суботу, 15 квітня. У католиків Страсна седмиця (страсний у церковників означає страждальний) вже почалася, вона триватиме до 8 квітня включно.

Страсний тиждень вважається часом напруженої підготовки до Великодня. За тиждень до свята Воскресіння Христового заведено посилено поститися та молитися. У тиждень перед Великоднем віряни згадують "страсті Господні": зрада Христа Юдою, самотність і молитва до кривавого поту в Гефсиманському саду, арешт, несправедливе засудження Христа на смерть, нестійкість і навіть відречення від нього найближчих учнів, його хресний шлях – дорогу з хрестом на спині на Голгофу, розп'яття, смерть на хресті, поховання Христа.

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Як кажуть богослови, перші сорок днів Великого посту – час, коли ми йдемо назустріч до Бога, а Страсний тиждень, що календарно відокремлюється від цих сорока днів Лазаревою суботою та святом Входу Господнього до Єрусалиму (Вербною неділею), час, коли сам Бог іде назустріч нам.

У Страсний тиждень церкви проводять богослужіння, які відвідують віряни. Також у ці дні віруючі читають Біблію та промовляють молитви за прощення гріхів вдома.

Щоденна молитва:

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного.

Перед сном читають "Отче наш".

Щоденні молитви Страсного тижня:

Господи і Владико живота мого, дух неробства, зневіри, любові і марнослів'я не дай мені. Дух же цнотливості, смиренномудрості, терпіння і любові даруй мені, рабу Твоєму. Їй, Господи, Царю, даруй мені зріти мої гріхи і не засуджувати брата мого, бо благословенний Ти на віки віків.

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Молитва до Господа Ісуса Розіп'ятого

О Пресолодкий Іcyce Спасителю мій!Ти зійшов з неба на землю, із Вітцівських ніздр в утробу Пречистої Діви; прийняв чоловічество й поніс всі труди й терпіння на те, щоб мене прийняти знова до неба, з котрого разом з праотцями через неповздержність я був вигнаний. Ти свойого життя не пожалував, щоби мене через гріх помершого оживотворити. Ти зістав до хреста прикований й дозволив на йому бути в гору піднесений, щоб я побачив, як ти є добрим, милосердним й милостивим.

Ти приклонив Твою Божественну голову, щоби мене уцілувати; розпростер свої всемогучі руки, щоби мене до Твойого Серця, розжареного любов’ю притягнути.І що ж я на це? О темното, о злобо моя! Я не доглянув лише Твоєї любови до мене, не прийшов, не прив’язався до Тебе. Я полюбив радше дочасну красу цього світа, як Тебе, невисказане, безконечне добро. Отже сьогодні, коли споглядаю на Тебе, пізнаю й себе. Тебе як благого, милосердного й себе окаянного. А це увидівши, обминає мене страх, припадаю до Божественних Твоїх стіп і з каючимся Давидом кличу: "Помилуй мя Боже по великій милості Твоєй і по множеству щедрот Твоїх, очисти беззаконія моя".

О всемилостивий Ісyce! Ти зволив приходячим ту і посіщаючим Тебе в цій святій Іконі, темним прозріти: просвіти й мене світлом Твоєї ласки, щоби м міг пізнати всі мої гріхи. Ти сотворив єси німим уста: дай і мені, онімівшому соромом і злобою, щоби м совершенно сокрушенним серцем виповів всі мої гріхи. Ти очистив прокажених на тілі: очисти ж і мою душу, споганену болотом гріха.О Іcyce, бездно любови! Вислухай благання Свойого слуги, котрого ні сріблом ні золотом, лише Своєю неоціненною найсвятійшою Кровію викупив єси. Вислухай мене, кличу зі зітханням, і не відверни від мене Свойого лиця, щоби знова ворог моєї душі з наругою не сказав мені: "Отсе укріпився на йому".Дай мені тут на землі Тебе в серці, в умі і в устах завжди мати; а потім жити з Тобою в Небесному царстві в безконечні віки віків, амінь.

Молитви на тиждень:

Великий понеділок

Тропар, глас 8-й:Ось наречений прийде на півночі, і блаженний раб, що його оберне дядька, а недостойний паки, що його зневажає. Блуди бо, душе моя, не сном обтяжись, нехай не смерті віддана будеш і Царства поза зачинишся, але підбадьорюй: Свят, Свят, Свят єси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Кондак, глас 8-й: Яків ридав Йосипа поневіряння й добрий сидів на колісниці, бо цар шанований: бо єгиптянині тоді солодким не попрацювавши, прославляючись від Ведучого людського серця і Вінця, що посилає, нетлінний.

Ексапостиларій: Спасителю, я бачу Твій прикрашений чертог, але не маю гідного одягу, щоб увійти до нього. Світлоподавче, просвіти одяг душі моєї і спаси мене.

Великий вівторок

Кондак, голос 2-й:Час, душі, кінця подумавши і посікання смоковниці злякавшись, даний тобі талант роби працьовито, окаянная, неспані і кличу: нехай не будемо поза межами Христового.

Велика середа

Кондак, глас 4-й: Більше блудниці, Блаже, беззаконнувавши, сліз хмари ніяко Тебе принесох: але мовчанням молячись, припадаю Ти, любов'ю поцілуючи пречистеї Твої нозі: бо нехай залишення мені, бо Владико, подаси боргів, кличу Ти, Спасе: від поганих діл моїх.

Великий четвер

Коли славні учениці на вмові вечері просвіщалися (просвітлювалися), тоді Юда злочестивий, сріблолюбством недугував, затьмарювався (збожеволів) і беззаконним суддям Тобі, Праведного Суддю, зраджує. Виждь, маєтків рачителеві (збирач), задля цього задушення вживши: біжи неситі душі, Вчителю така зухвалі (біжи від ненаситної душі, бачачи, потім вона наважилася по відношенню до Вчителя). Що про всіх Благий, Господи, слава Тобі.

"Херувимська пісня" та причетні вірші замінюються співом молитви:

"Вечері Твої таємні сьогодні, Сину Божий, причасника мене прийми: не бо ворогом Твоїм таємницю повемо, ні лобзання Ти дам, як Юда, але як розбійник сповідаю Тебе: згадай мене, Господи, в Царстві Твоєму".

Велика п'ятниця

Читаються уривки з Євангелій, які присвячені розповіді про останні дні життя Христа:

від Матвія, розділ 27;

від Марка, розділ 15;

від Луки, розділ 23;

від Іоанна, розділ 19.

Тропар, глас 4: Викупив ни єси від клятви законні Чесною Твою Кровію, на хресті пригвоздився, і копієм прободся, безсмертя виточив ти людиною. Спаси наш, слава Тобі.Переклад:Викупив Ти нас від прокляття закону дорогоцінною Своєю Кров'ю: до Хреста прибитий і списом пронизаний, Ти людям витік безсмертя. Спаситель наш, слава Тобі!

Кондак, глас 8: Нас заради Розп'ятого, прийдіть, усі заспіваємо: Того бо бачиш Марія на Дереві і глаголаше: якщо й розп'яття терпиш, Ти єси Син і Бог Мій.Переклад:Прийдіть, Розіп'ятого за нас заспіваємо. Бо Марія побачила Його на Дереві і вигукувала: "Хоч Ти і розп'яття зазнаєш, Ти – Син і Бог мій".

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Велика субота

Тропарі: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.Благий Йосип, знявши з хресного дерева пречисте Тіло Твоє, чистим полотном обвив і, помазавши пахощами, поклав у новій труні.Слава Отцю і Сину і Святому Духу.Коли Ти, Безсмертне Життя, прийняв смерть, тоді сяйвом Свого Божества Ти вбив пекло; коли ж Ти й померлих вивів із пекла, всі небесні сили вигукували: "Життєдавець, Христе Бог наш, слава Тобі". І нині і повсякчас і навіки віків. Амінь.

Ангел, представши перед дружинами-мироносицями при труні, вигукував: "Миро придатне для мертвих, Христос же з'явився чужим тління".

Які ще молитви читати протягом Страсного тижня вдома?

Комі ранкових і вечірніх молитов можна читати псалми царя Давида, а також великопісні молитви: Великий покаяний канон святителя Андрія Критського (250 пісень – тропарів, що охоплюють події від гріхопадіння Адама та Єви до земного життя Ісуса Христа) та молитву преподобного Єфра.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.

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