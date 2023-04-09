Страстная неделя 2023 года: что разрешено есть по дням

Страстная неделя – последняя неделя Великого поста, которая заканчивается перед Пасхой. Ограничения поста в это время становятся более строгими. UaPortal расскажет, что разрешено и запрещено есть во время Седмицы.

В этом году Пасху будем праздновать 16 апреля, так что Страстная неделя будет приходиться на период с 10 по 15 апреля.

Страстная неделя и Великий пост совпадают, хотя являются разными событиями. Верующие чтят оба: посещают церковную службу и держат суровый пост.

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Что можно есть в Страстную неделю:

Светлый понедельник – можно употреблять сырые овощи и фрукты, хлеб, мед и орехи. Есть можно только раз в день, лучше вечером.

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Чистый вторник – можно есть сырые фрукты и овощи, орехи и хлеб. По желанию можно мед.

Страстная среда – есть можно хлеб, мед, орехи, сырые овощи и фрукты. Под запретом жирная еда.

Чистый четверг – есть можно орехи, мед, сырые фрукты и овощи, а также хлеб. Теплая пища разрешена, но она должна быть нежирной. Можно немного вина. С этого дня начинается подготовка к Пасхе: верующие могут печь куличи и красить яйца.

Страстная пятница – еда под полным запретом, разрешена только вода. Постить так можно только в случае крепкого здоровья и отсутствия противопоказаний.

Великая суббота – можно есть сырые фрукты и овощи, мед, хлеб, орехи. Также можно горячую еду. Вино под запретом.

Воскресенье (Пасха) есть можно все, но с осторожностью, учитывая жесткие ограничения предыдущих дней.

Напомним, UaPortal уже писал о традициях и запретах Чистого четверга.

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