Как празднуют Пасху 2023 разные страны мира: интересные традиции

Пасху празднуют во многих странах мира, но в каждой свои традиции проведения этого праздника. UaPortal собрал информацию о пасхальных обычаях разных стран.

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Греция

В Греции Пасху 2023 года будут праздновать 16 апреля, ведь эта страна живет по Юлианскому календарю. На Пасху греки пекут пасхальный хлеб, декорированный символами воскресения, например, крестом или голубем. В пасхальную ночь жители страны поют пасхальные гимны, а в церквях звонят колокола. Обычно в этот день греки готовят особые праздничные блюда, среди которых баранина.

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Великобритания

В этом году Великобритания празднует Пасху 9 апреля. Традиционно дети собирают яйца от "Пасхального кролика". В этот день проводятся костюмированные парады и гонки с яйцами.

Франция

Франция также празднует Пасху 9 апреля. В этот день за богатым праздничным столом собирается вся семья и самые близкие друзья. Французы традиционно готовят фуа – игра и котлеты. Дети собирают яйца от "Pâques" (франц. – Пасха). Также в городах проходят пасхальные ярмарки и фестивали.

США

США отмечает Пасху в 2023 году 9 апреля. Пасха – важный праздник для американцев. Полки магазинов в канун Пасхи заполняются шоколадными зайцами и маршеллоу в форме цыплят. Во многих городах планируется праздничная программа: парады и фестивали. Конечно, в Америке не обходится без щедро накрытого праздничного стола.

Германия

В Германии Пасху 2023 приходится на 9 апреля. Интересной традицией у немцев является украшение Osterbaum – пасхального дерева, на которое развешивают разноцветные яйца и другой пасхальный декор.

Польша

Для поляков Пасха является очень важным церковным праздником. Пасха в Польше выпадает на 9 апреля. Поляки украшают писанками дома и костелы, а к детям приходит Пасхальный Заяц с подарками.

Каждая страна празднует Пасху по – своему, но объединяет их одно: радость воскресения Хреста. Этот праздник повод собраться всей семьей и насладиться традиционными блюдами в кругу близких и друзей.

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