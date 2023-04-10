Як святкують Великдень 2023 різні країни світу: цікаві традиції

Великдень святкують у багатьох країнах світу, але у кожній свої традиції святкування цього свята. UaPortal зібрав інформацію про пасхальні звичаї різних країн.

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Греція

У Греції Великдень 2023 святкуватимуть 16 квітня, адже ця країна живе за Юліанським календарем. На Пасху греки печуть великодній хліб, декорований символами воскресіння, наприклад хрестом чи голубом. У великодню ніч жителі країни співають пасхальні гімни, а у церквах дзвонять дзвони. Зазвичай цього дня греки готують особливі святкові страви, серед яких баранина.

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Великобританія

Цього року Велика Британія святкує Великдень 9 квітня. Традиційно діти збирають яйця від "Великоднього кролика". Цього дня проводяться костюмовані паради та перегони із яйцями.

Франція

Франція також святкує Пасху 9 квітня. Цього дня за багатим святковим столом збирається вся родина та найближчі друзі. Французи традиційно готують фуа-гра та котлети. Діти збирають яйця від "Pâques" (франц. – Великдень). Також, у містах проходять великодні ярмарки та фестивалі.

США

США святкує Великдень у 2023 році 9 квітня. Пасха є важливим святом для американців. Полиці магазинів напередодні Великодня заповнюються шоколадними зайцями та маршеллоу у формі курчат. У багатьох містах планується святкова програма: паради та фестивалі. Звісно, в Америці не обходиться без щедро накритого святкового столу.

Німеччина

У Німеччині Великдень 2023 припадає на 9 квітня. Цікавою традицією у німців є прикрашання "Osterbaum" – великоднього дерева, на яке розвішують різнокольорові яйця та інший пасхальний декор.

Польща

Для поляків Великдень є дуже важливим церковним святом. Пасха у Польщі припадає на 9 квітня. Поляки прикрашають писанками будинки та костели, а до дітей приходить Великодній Заєць з подарунками.

Кожна країна святкує Великдень по – своєму, але об‘єднує їх одне: радість від воскресіння Хреста. Це свято є приводом зібратись усією сім‘єю та насолодитись традиційними стравами у колі близьких та друзів.

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