Когда можно печь паску и в какие дни не стоит этим заниматься

Выпекание пасок – особый ритуал, к которому привлекают почти всех членов семьи. Этот процесс связывают с рядом давних украинских традиций.

В основном выпекание пасок происходит перед праздником, но правильно ли вы выбрали день? Поэтому UAportal расскажет, когда можно печь пасхальный хлеб и в какие дни не стоит этим заниматься.

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Как известно, паска символизирует круглый хлеб, который оставляли ученики своему учителю Христу, и выставили в центре стола. После Воскресения Иисус приходил к ним на трапезу и садился на заготовленное для него место.

Видео дня

Впоследствии такой хлеб, который стал символом того, что к Пасхе к каждому верующему приходит Господь домой, стали печь в церквях и называть "паской".

В какие дни можно печь паску

Главную пасхальную выпечку можно готовить на Страстной неделе, но только три дня, которые для этого подходят – среда, четверг и суббота.

Еще рано печь пасхи в понедельник и вторник, а в Страстную пятницу – выпекание пасок запрещено. В субботу пытаются все дела на кухне закончить к обеду, потому что вечером люди отправляются с пасхальными корзинами на вечернюю или ночную службу.

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В Страстную пятницу печь нельзя, поскольку в это время был распят Иисус Христос. По мнению христиан, это траурный день. Также верующие в пятницу соблюдают самый строгий пост. В 2023 году печь паски можно будет 12, 13 или 15 апреля.

Какие важные правила для выпечки пасок

Печь паски нужно в хорошем настроении, с чистыми и хорошими мыслями. Также нужно читать молитву. Нельзя ссориться, кричать на кухне во время процесса, шуметь.

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Наши предки пекли паску так: в среду вечером ставили тесто на опару, а рано утром в Чистый четверг начинали выпекать. Если псок было много, их пекли все три дня – в среду, четверг и субботу.

Напомним, что крафин – вкусный десерт, состоящий из слоеного теста и кекса. Обычно его готовят к Пасхе, а главной особенностью является начинка разными ингредиентами (орехи, сухофрукты, цукаты, мак, вишни, творог или джем).

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