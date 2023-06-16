Як вибрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя та кольором лінз

UAportal підготував докладний опис того, як вибрати сонцезахисні окуляри. Практичні поради та рекомендації допоможуть прийняти оптимальне рішення та забезпечити стильний захист очей.

Враховуйте форму обличчя

При виборі сонцезахисних окулярів важливо зважати на форму обличчя, оскільки різні стилі доповнюють різні риси обличчя. Для людей з круглим обличчям незграбні оправи, такі як квадратні або прямокутні, створюють приємний контраст. Якщо у вас квадратне обличчя, вибирайте круглі або овальні оправи, щоб пом'якшити кути.

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Перевага овальних осіб у тому, що вони можуть поєднуватися з більшістю форм оправ, а особи у формі серця доповнюються оправами типу "котяче око" або "авіатор". Враховуючи форму обличчя, ви можете вибрати сонцезахисні окуляри, які підкреслять вашу природну красу.

Захист від ультрафіолетових променів необхідний

Захист очей від шкідливих ультрафіолетових (УФ) променів має вирішальне значення підтримки здоров'я очей. При виборі сонцезахисних окулярів завжди переконайтеся, що вони забезпечують 100% захист від ультрафіолетових променів.

Такий захист екранує очі від променів UVA та UVB, знижуючи ризик пошкодження очей та таких захворювань, як катаракта та макулярна недостатність. Шукайте сонцезахисні окуляри з маркуванням UV400 або 100% захисту від ультрафіолетового проміння, щоб гарантувати необхідний захист.

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Підберіть правильний колір лінз

Колір лінз сонцезахисних окулярів впливає на те, як ви сприймаєте кольори та контрасти, а також на загальний комфорт вашого зору. Різні відтінки лінз служать різним цілям. Чорні лінзи забезпечують справжнє сприйняття кольору та зменшують яскравість, не спотворюючи кольору.

Коричневі або бурштинові лінзи підвищують контрастність та ідеально підходять для активного відпочинку. Зелені лінзи забезпечують відмінний колірний баланс та підвищують гостроту зору. Жовті лінзи відмінно підходять для умов низького освітлення та покращують сприйняття глибини.

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