Просто must have на весну-лето 2023: стилистка назвала самые трендовые платья сезона

В моду вернулись платья-ночные рубашки, необычные вырезы и не только. Именно весной и летом подходящее время носить такую красоту.

Стилистка Ната Москаленко в Instagram рассказала о самых трендовых платьях весенне-летнего сезона 2023. Поэтому вдохновляйтесь и смело отправляйтесь на шоппинг.

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Платья с капюшонами

Стилисты советуют обратить внимание на необычные платья с капюшоном и длиной макси, которые сделают ваш образ роскошным не только на вечеринке, но и в повседневной жизни.

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Металлизированные платья

Платья из металлизированных тканей, таких как золото, серебро, бронза или другие цвета точно вам сделают звездой вечера. Вы точно не останетесь незамеченным.

Платья со смелыми вырезами, разрезами и рваностями

В этом сезоне смело выбирайте платья с вырезами, разрезами и асимметричностью. Они не точно добавят изюминку образам.

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Платье-труба

Tube dress, или платье-труба, только недавно поднялось в тренды и уже стало объектом желаний многих женщин.

Мини

Мини платье – отличный вариант для теплого сезона, поэтому, не колеблясь, можете выбирать такую вещь в свой гардероб. Весна и лето как раз подходит, чтобы показать свои ножки.

Sleep dress

Любимые и хорошо известные платья-ночные рубашки переживают свою вторую волну популярности. Что важно в этом сезоне – выбирать длину макси.

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Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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