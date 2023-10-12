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Як висипатися при змінному графіку роботи: поради сомнолога

Марина Грамович

Зробивши невеликі зміни можна знатно покращити якість сну

Виспатись при змінному робочому графіку може бути неабияким викликом особливо на початку такої роботи. UAportal розповів, як зберегти якість сну в умовах подібного графіку.

Встановіть графік сну

Одним із найважливіших аспектів повноцінного сну в умовах змінного робочого графіка є встановлення правильної рутини сну. Дотримуючись регулярного режиму сну та застосовуючи техніки релаксації перед сном, таких як техніки дихання, регулювати внутрішній годинник свого організму стане легше, що і покращить якість сну. Не засиджуйтесь допізна, адже всі справи зможете зробити перед роботою.

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Створення сприятливого середовища

Щоб забезпечити достатню тривалість сну при мінливому робочому графіку, важливо створити сприятливе для сну середовище. Це передбачає внесення змін у вашу спальню: від регулювання яскравості та контрастності освітлення і зміни температури до придбання комфортної постільної білизни. Однією із таких постільних білизн є постіль з вареної бавовни, яка не тільки усуває втому, а й сприяє розслабленню шкіри.

Постійно турбуйтеся про себе

Деякі фактори втомленості можуть не залежати від кількості проспаних годин, вплинути на це може й психосоматика. Уберіть всі можливі збудники стресу та дискомфорту, щоб зміцнити власний сон. Навчіться технікам боротьби зі стресом як у побуті, так і на роботі. Віддавайте пріоритет першочергово собі, і тоді висипатись стане легше, адже ваше тіло буде у гармонії із розумом.

Нагадаємо, іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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