Як висипатися при змінному графіку роботи: поради сомнолога

Виспатись при змінному робочому графіку може бути неабияким викликом особливо на початку такої роботи. UAportal розповів, як зберегти якість сну в умовах подібного графіку.

Встановіть графік сну

Одним із найважливіших аспектів повноцінного сну в умовах змінного робочого графіка є встановлення правильної рутини сну. Дотримуючись регулярного режиму сну та застосовуючи техніки релаксації перед сном, таких як техніки дихання, регулювати внутрішній годинник свого організму стане легше, що і покращить якість сну. Не засиджуйтесь допізна, адже всі справи зможете зробити перед роботою.

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Створення сприятливого середовища

Щоб забезпечити достатню тривалість сну при мінливому робочому графіку, важливо створити сприятливе для сну середовище. Це передбачає внесення змін у вашу спальню: від регулювання яскравості та контрастності освітлення і зміни температури до придбання комфортної постільної білизни. Однією із таких постільних білизн є постіль з вареної бавовни, яка не тільки усуває втому, а й сприяє розслабленню шкіри.

Постійно турбуйтеся про себе

Деякі фактори втомленості можуть не залежати від кількості проспаних годин, вплинути на це може й психосоматика. Уберіть всі можливі збудники стресу та дискомфорту, щоб зміцнити власний сон. Навчіться технікам боротьби зі стресом як у побуті, так і на роботі. Віддавайте пріоритет першочергово собі, і тоді висипатись стане легше, адже ваше тіло буде у гармонії із розумом.

Нагадаємо, іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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